Elecciones Ecuador 2025: mujer denuncia que le impiden votar por llevar a su mascota

Captura de video que circula en redes sociales en donde se muestra a personal de la fuerza pública hablando con la ciudadana que denuncia que no la dejan votar acompañada de su mascota.

En medio de la jornada electoral en Ecuador, en la red social X se ha viralizado un video en el que una mujer denuncia que no le permiten ejercer su derecho al voto por llevar consigo a su perro. El hecho ocurrió en un recinto electoral donde miembros de las Fuerzas Armadas no le permitían ingresar con su mascota y le dijeron que no puede "hacer lo que le da la gana".

La ciudadana, visiblemente molesta, reclamó que no tenía dónde dejar a su mascota y exigió un documento que sustentara la supuesta prohibición.

🪖 Las @FFAAECUADOR impidieron que una señora votara por llevar a su perrito.

En el video, el militar le dice al personal del CNE: "La señora no puede votar porque hace lo que le da la gana".

Ella denuncia que no tiene dónde dejar a su mascota y exige un documento donde conste la… pic.twitter.com/wNdoH9T5AM — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) February 9, 2025

¿Existe una normativa que prohíba acudir a votar con mascotas?

El Consejo Nacional Electoral (CNE), en anteriores ocasiones, ha aclarado que no existe ninguna normativa que prohíba el ingreso de mascotas a los recintos electorales o a las juntas receptoras del voto.

Reacciones en redes sociales

El video generó un debate en la red social antes llamada Twitter, donde ciudadanos expresaron opiniones divididas.

La usuaria Thalía Loor cuestionó la medida y la actitud de los militares: "Además, lo estaba dejando afuera, amarrado, ¿qué daño podría hacer?". Por otro lado, Susana Loor comentó en su cuenta de X que en su recinto muchas personas votaron con sus mascotas sin problemas.

Sin embargo, otros usuarios respaldaron la decisión de los militares. @MariaRo77391238 escribió: "Está bien que no la dejen pasar, hay que respetar. Yo fui con mi perro y lo dejé afuera un momento, no pasó nada. Pero claro, yo eduqué a mi perro desde pequeño. No entiendo por qué tanto drama".

En contraste, @ferpaez1971 relató su propia experiencia: "Yo sí voté con mi perro y es más, entró conmigo a depositar las papeletas".

Ellos son parte de la familia para los que tenemos mascotas pic.twitter.com/w1tO5jFYvd — julio jurado (@jjsa4) February 9, 2025

El debate sigue abierto y evidencia la falta de un criterio unificado sobre la presencia de mascotas en los recintos electorales. Mientras algunos defienden el derecho a acudir con sus animales de compañía, otros consideran que se deben establecer reglas claras para evitar inconvenientes en el proceso electoral.

