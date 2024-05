Transportistas dan ultimátum al congestionamiento en Trinitaria

Los gremios del transporte pesado de Ecuador que dan servicio para llevar o retirar la mercadería de los puertos que están ubicados en la Trinitaria (TPG y Naportec) estiman que un tráiler pierde al mes hasta 3.000 dólares por las horas que pasan haciendo fila en el lugar.

Esto ha provocado que los miembros de la Corporación de Operadoras de Transporte Pesado Terrestre (Copertrapet) den un ultimátum. “Este problema lleva más de cuatro meses. Siguen los trancones, en especial para entregar las exportaciones. Si es que hasta el martes 28 de mayo de este año no vemos que hay un real planteamiento para solucionar este problema, no vamos a aceptar fletes para ir a los puertos que quedan en la Trinitaria”, manifestó a Diario EXPRESO Santiago Garzón, presidente de Copertrapet, que aglutina, según indica, el 60 % del transporte pesado que se mueve en los puertos.

El anuncio de la medida de Copertrapet inquietó a la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, a la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec) y a la Asociación de Exportadores de Plátano, que se reunieron ayer en la tarde con las autoridades para analizar el problema, que se originaría por una aparente incapacidad de operación en los puertos.

La cita se dio con representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de Naportec, de Inarpi y de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador. Hasta el cierre de esta edición todavía no había una resolución. “Nos inquieta hasta que las personas que viven en esa zona ya han reclamado por la fila de los camiones, y algunos ciudadanos han tirado piedras a los carros afectando los parabrisas. Adicional a esto, mientras esperan les roban el cable y plug que permite recargar el contenedor refrigerado. Eso es un pérdida porque hay que pagar eso y cuesta 273,35 más IVA”, manifestó Richard Salazar, director de Acorbanec.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado de Ecuador (Fenatrape), Luis Felipe Vizcaíno, reconoció que el problema se da tres veces a la semana y que siguen insistiendo en que exista más seguridad, porque mientras esperan, los choferes son asaltados y hasta extorsionados. Sin embargo, ellos apuestan a seguir con los diálogos hasta lograr una solución. Pese a que vienen pidiendo seguridad desde el 2023, ayer Diario EXPRESO pudo confirmar que a las 14:00 en el sitio no había miembros de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas.

En artículos anteriores este Diario ha explicado que el tiempo para entregar la carga ha demorado hasta dos días, ya no están viajando en la noche para evitar los robos, y al otro día deben enfrentar las largas filas.

Para solucionar el problema ha habido mesas de trabajo y se han tomado medidas como crear en la Perimetral un punto de control para las exportaciones, “pero la medida no ha terminado totalmente con las filas de espera. Falta que los puertos indiquen por qué no pueden recibir la carga en menos tiempo de fila o por qué no pueden ser más ágiles para entregar las importaciones. Las soluciones que se han tomado son en el exterior, y no se sabe lo que falta hacer al interior del puerto. No nos han dado las respuestas a estas inquietudes”, explicó Fausto Moreta, gerente general de la División de Transporte Ciateite del Grupo Torres & Torres.

Trancón. La foto es cortesía de Acorbanec y muestra la larga fila que se formó días atrás. Enfatizan que los trancones ocurren tres veces a la semana. Cortesía

Los consultados por Diario EXPRESO identifican que el problema nació cuando dos navieras salieron de Contecon: una se fue a Posorja y la otra a Naportec. Por lo tanto, sospechan que los puertos que están en la Trinitaria tienen más carga de la que su capacidad les permite administrar. Esta hipótesis la deben investigar las autoridades, pero no ha habido un pronunciamiento sobre esto de Aduana, ni del Ministerio de Transporte, por tener una agenda ocupada.

Las reuniones van a seguir. Un encuentro con los transportistas está previsto para la siguiente semana, en busca de una solución que cuatro meses después no termina de llegar.

Puerto TPG

Se busca establecer un horario

La Terminal Portuaria de Guayaquil (TPG) reconoce el problema y le dijo a Diario EXPRESO que la congestión vehicular se da en horas especificas los jueves y viernes, debido a la concentración de cargas. Una de las formas de eliminar la congestión es a través de la recepción programada de carga, lo cual se está gestionando con grupos de exportadores. Es decir, hacer algo similar al proceso de citas para las cargas de importación que se viene aplicando con éxito desde hace varios años en el TPG.

Pero los exportadores de banano señalaron que el 95 % de la exportación de la fruta se hace en término FOB, es decir el comprador internacional es el que contrata el flete. La naviera es la que da el día y hora en que se debe entregar la carga.

