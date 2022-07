La producción de plátano fresco se debilita en Ecuador, pero su oferta se arraiga en suelos internacionales. Estados Unidos o países africanos lo consumen, dejando para el país más de $ 100 millones al año en ganancias.

El camarón pomada busca grandeza Leer más

Ese es el resultado del 2021 pese a que este sector, como muchos otros, ha visto bajar su nivel de productividad por falta de inversión y en un contexto de encarecimiento de fertilizantes, un problema que se agrava desde febrero pasado a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, puesto que el primer país es el principal proveedor de abonos para las plantaciones. Así lo asegura Marina Andrade, presidenta de la Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador (Fenaprope). A eso se suma la falta de tecnificación y de sistemas de riego que permitan a los productores tener cosechas permanentes durante todo el año y así no depender de las condiciones climáticas. Actualmente, una finca sin tecnificación produce 330 cajas de plátano por hectárea al año; mientras que una tecnificada llega a unas 700 cajas.

Según datos proporcionados por Fenaprope, entre enero y junio de 2021, Ecuador tuvo una producción de 56’948.758 cajas de plátano fresco y 1’597.032 de plátano seco, snack o chifles. Pero este año, en ese mismo período, la producción ha bajado en un 50 %.

Las cifras Expreso

Pero esta baja no es nueva. Datos del Ministerio de Agricultura (MAG) registran que en 2020 hubo una caída en la oferta de al menos 28 toneladas. Se pasó de 749 toneladas en 2019 a 722 en 2020, a escala nacional.

Sin embargo, el plátano verde ecuatoriano, en su presentación seca (snack), abre nuevos mercados en Estados Unidos y África. Según Andrade, de cinco a seis contenedores semanales se exportan desde Ecuador a Estados Unidos y dos tienen como destino África.

El Boletín Situacional del Cultivo de Plátano del Ministerio de Agricultura y Ganadería muestra que el sector platanero aporta con el 1,3 % al Valor Agregado Bruto (VAB) Agropecuario. Según cifras del Banco Central del Ecuador, en 2021 se exportaron 211.950 toneladas de plátano verde por un valor de $ 104 millones. El plátano participó con 0,6 % en las Exportaciones No Petroleras.

Plantación. Una finca tecnificada da 700 cajas de plátano por hectárea. Cortesía

El cultivo se encuentra distribuido en 21 provincias y abarca una superficie plantada de 128,861 hectáreas, mantiene una participación del 9,1 % frente al total de cultivos permanentes; de donde se establece que el 77,4 % es producida por sus dueños. En ese orden de producción, seis provincias concentran el 83,3 % de las 763,455 toneladas anuales que se producen en el país, donde Manabí se ubica en primer sitial con el 40,0 %; de este peso, cerca de 212 mil se destinan a la exportación por un valor de $104 millones, colocados en Estados Unidos (65,1 %), la Unión Europea (17,3 %) y Chile (10,4 %), principalmente.

Además, la cadena de las musáceas, conformada por: banano, plátano, orito, otros plátanos en fresco, banano y plátano deshidratado o seco, harina de plátano y puré de banano, genera ventas al exterior por un total de $ 3.561 millones.

Ecuador es el tercer exportador de plátano a nivel mundial, con una participación del 15 %. A escala mundial, Ecuador se sitúa en el puesto trece de producción de plátano con un aporte del 1,7 %; mientras que, a nivel latinoamericano se ubica tercero, detrás de Colombia y República Dominicana. Se estima que en el país hay entre 10.500 y 12.000 productores de plátano verde fresco.

Ranking En la producción a escala mundial Ecuador se ubica en el puesto 13, pero a nivel latinoamericano está en tercer lugar después de Colombia y República Dominicana.

Esta industria ha dado pasos grandes pese a sus complejidades, pues su nivel de informalidad y sus precios, no siempre tan buenos, no la dejan avanzar. El precio internacional de plátano cotizado en Nueva York, en promedio se mantiene relativamente estable, esto es 21,42 dólares por la caja de 50 libras, pero el precio oficial que reciben los productores nacionales por caja es de $7,31. “El valor se define en oferta y demanda, en invierno bajan los precios y en verano suben por la falta de productos; los intermediadores no respetan los precios oficiales. La intermediación y la informalidad golpean al sector platanero”, asegura Marina Andrade, titular de Fenaprope, que agrupa a unos 7.500 productores solo en el cantón El Carmen (Manabí) y que cuenta con 22 organizaciones filiales a la federación. En Ecuador existen entre 10.500 a 12.000 productores de plátano en las variedades barraganete y dominico hartón.

La variedad dominico hartón es la que mejor rinde, ya que con un tallo y medio se puede llenar una caja de 53 libras. Mientras que para llenar una caja con barraganetes se requieren hasta cuatro, es decir un promedio de entre 60 y 70 dedos de plátanos.

Joselo Orellana era palmicultor; tenía 10 hectáreas de palma africana, pero hace cuatro años la pudrición de cogollo mató sus plantaciones. Se quedó sin trabajo y sin producción. Analizó alternativas como el cacao y la palma híbrida, pero se inclinó por el plátano verde porque es un cultivo que en 10 meses se empieza a cosechar y empieza a generar ingresos. Actualmente, este agricultor oriundo del cantón Quinindé (Esmeraldas) tiene sembradas 6 hectáreas de plátano barraganete hartón en la zona rural de Santa Elvira. “Para el cacao hay que esperar dos años para empezar a cosechar y para la palma africana cuatro años, por eso nos inclinamos por el plátano porque es un cultivo rápido”, comenta Orellana.

La producción de su platanera se junta con la de otros 12 socios de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Montubia 23 de Enero y la entregan íntegramente a Inalecsa para la fabricación de chifles. Esta cooperativa entrega 8.000 kilos quincenales cosechadas en unas 80 hectáreas, todas sembradas en la zona de Quinindé, centro de la provincia de Esmeraldas.

En esta jurisdicción hay sembradas unas 300 hectáreas de plátano verde, mientras que en toda la provincia los cultivos superan las 1.000 hectáreas. Así lo asegura Richard Vera, presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Montubia 23 de Enero. “Nosotros hemos decidido juntar nuestra producción y negociarla en bloque para conseguir los mejores precios en el mercado”, comenta Vera.

Desde su punto de vista hay futuro en el cultivo de plátano verde, siempre y cuando los productores manejen las plantaciones de forma responsable y con las tecnificaciones adecuadas. Una alternativa que ayudaría a que la producción sea constante durante todo el año sería la implementación de sistemas de riego, ya que el 75% de la planta es agua.

Otro aspecto que señala es que el futuro de este cultivo dependerá también de la posibilidad de que los productores negocien directamente con los exportadores, sin intermediarios de por medio. Además, todo dependerá de que se establezca un precio fijo por caja, que no dependa de la época del año y de las condiciones climáticas de los sitios donde se encuentran las plantaciones.