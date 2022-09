Tradicionalmente, EE. UU. ha sido un nicho clave para impulsar la internacionalización del plátano o ‘verde’, pero en los últimos años países latinoamericanos como Chile vienen mostrando interés por este producto. Este mercado se inauguró con la exportación de cinco contenedores en la semana, pero hoy esa cantidad llega a los 25.

Un mayor consumo de los chilenos y demás latinos que habitan allí ha hecho que este país en los últimos dos años se convierta en un destino de relevancia para esta industria, que el año pasado logró exportar 200 millones de dólares entre producto fresco y procesados.

Así lo dio a conocer María Auxiliadora Rodríguez, presidenta de la Asociación Exportadores de Plátano (Asoexpla), durante la celebración de la primera cumbre internacional del gremio, realizada en los últimos dos días en Guayaquil. Este boom de demanda chilena, explica Rodríguez, ha generado crecimientos anuales de hasta un 30 %, un resultado que habla del potencial que la industria tiene para ir expandiendo sus destinos, actualmente concentrados en EE. UU. (allá se va el 70 %).

Eduardo Manrique, director del gremio, señala que esta cumbre, donde se han reunido productores y exportadores de 200 países, tiene el fin de proyectar mejoras y oportunidades de crecimiento. A nivel regional, Ecuador sigue siendo el primer exportador de plátano; no obstante, Colombia comienza a ser un fuerte competidor para Ecuador, y Perú ha empezado también a exportar.

La idea de este congreso, dice Manrique, es fortalecer la industria local y prepararla para la competencia externa, en un mundo donde el consumo de ‘verde’ tiende a crecer, por la versatilidad de su uso en la oferta gastronómica.

Edmundo Uribe fue galardonado por Asoexpla por convertirse en el primer exportador de plátano fresco del Ecuador. Juan Faustos / Expreso

Edmundo Uribe, quien hace casi dos décadas fundó Tropical Fruit Export, da fe de esa oportunidad que se abre, pero también de las carencias que existen en el sector. Él el año pasado llegó a vender 1 millón de cajas, lo que lo llevó a convertirse en el primer exportador de la industria local. No obstante, tiene claro que su éxito no ha llegado a su tope, podría hacer mucho más, pero si hubiera oferta de plátano tecnificado en el país. Este, asegura, sigue siendo un producto muy “cultivado a la criolla”, con bajos controles fitosanitarios, lo que genera muchos problemas de calidad y se convierte en una barrera para seguir entrando a otros mercados exigentes.

“En nuestro caso, para lograr lo que hemos logrado hemos tenido que propiciar acuerdo con unos 200 productores con plantaciones mejor cuidadas”. Eso le ha permitido llevar el producto a perchas prestigiosas como Walmart, en países como Estados Unidos y Chile, o llegar con su oferta a mercados poco convencionales como Japón.

No obstante, dice que eso no es suficiente. “A mí me hace falta producto confiable. En Europa, por ejemplo, yo podría vender tres veces más de lo que vendo, pero no tengo producto de calidad”. Ese es un gran pendiente, argumenta, dentro de la política que debe promover un desarrollo agrícola.

En el país, el cultivo se encuentra distribuido en 21 provincias y abarca una superficie plantada de 128,861 hectáreas. Según el Ministerio de Agricultura, son seis las provincias que concentran el 83,3 % de las 763,455 toneladas anuales que se producen en el país, donde Manabí se ubica en primer sitial con el 40 %.

EL MERCADO

LA INDUSTRIA. Este mercado está conformado por unos 40 exportadores, de los cuales 19 están agremiados en Asoexpla. En el país, más de 70.000 familias viven del cultivo del producto. Del 100 % de la oferta, el 20 % se vende al mundo. A EE. UU. va el 70 %, a la Unión Europea el 17 % y a Chile el 10 %.

VARIEDADES. En el país existen varios tipos de plátanos. Destacan el barraganete, el harton barraganete y el hawaiano, pero hay otras variedades que pueden ser desarrolladas, como ‘el burro’. El producto que más se vende es el barraganete. La oferta debe ser de gran tamaño y llegar verde y rígido a su destino.