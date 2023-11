Con nuevo precio, los bananeros sueñan que reine la formalidad

El nuevo Precio Mínimo de Sustentación del Banano (de $ 6,85) fue el resultado de un largo debate y de la voluntad de ceder posturas. Tras cuatro mesas de diálogo, ese fue el valor que el pasado lunes determinaron los productores y exportadores para el próximo año. No obstante, tras ese acuerdo hubo un compromiso: lograr que el 80 % de la fruta que se vende en el exterior salga del país bajo la firma de contratos.

El sector productor esperaba que el precio de la caja se pagara en más de $ 7 y el exportador, que el valor se congelara. Los primeros alegaban que un mayor valor al actual ($ 6,50) les permitiría cubrir los costos de producción afectados por un encarecimiento de insumos; los segundos, en cambio, buscaban evitar que un banano caro desestimulara el consumo y la demanda mundial. No obstante, finalmente coincidieron en que un incremento de $ 0,35 por caja sería sostenible para ambas partes.

Marianela Ubilla, presidenta de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), calificó el acuerdo como “un logro”, pues el nuevo valor les permitiría seguir siendo competitivos en los más de 60 mercados internacionales a donde llega la fruta ecuatoriana.

Franklin Torres, presidente de la Federación de Bananeros del Ecuador (Fenabe), por su parte, reconoció que los $ 6,85 ayudan a cubrir los costos de producción y les permitirán tener una productividad aceptable (siempre y cuando los efectos de El Niño no sean agresivos). No obstante, admitió también que este monto “no llena todas las expectativas del sector” y que fue la coyuntura lo que también los obligó a aceptarlo.

“Las condiciones variaron. Al saber que el próximo ministro de Agricultura (Franklin Palacios)era un exportador de banano, obviamente debíamos tener también ciertas consideraciones”, manifestó.

No obstante, añadió que haber cedido también implica una condición: que este valor ayude a lograr la formalidad que tanto requiere este sector. Para ello se enfatizó en que es necesario que los exportadores respeten ese pago durante todo el año y que los productores se animen a firmar contratos. Y sobre todo que exista transparencia en la comercialización. “Si alguien incumple debería haber una sanción, algo que no se da realmente en esta actividad. Acá nos hemos acostumbrado a que la ley sea una opción y no una obligación”.

El inicio de un nuevo gobierno, bajo el mando de Daniel Noboa, no preocupa al sector, pues creen que la nueva gestión del MAG dará continuidad a lo acordado, dado que el próximo ministro, Franklin Palacios, también participó en las negociaciones.

El actual ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre, destacó el acuerdo (que se repite por segundo año consecutivo) y la necesidad de encaminar al sector hacia una formalidad que, desde su cartera, también ha sido apoyada subsanando ciertas irregularidades, como la eliminación de códigos que eran mal empleados para hacer exportaciones ficticias. “Eso nos está llevando también a tener la suma y resta (de las hectáreas productivas que existen en el país) para saber cuántas pueden estar dentro de la formalización y cuáles no”, dijo.

Actualmente en Ecuador se registran 195.000 hectáreas, que generan empleo para más de 250.000 personas y más de 3.000 millones de dólares en ingresos anuales para el país.

