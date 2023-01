El nivel de informalidad relega a Guayas en el pago de impuestos

Pichincha ha vuelto a sacar la cara por Ecuador, en el pago de impuestos. De los $ 17.163 millones que el país logró recaudar el año pasado, $ 8.487 millones se originaron en esta provincia, lo que equivale a casi el 50 % del total de la aportación. Según las cifras del SRI, en la lista le siguieron Guayas, con $ 5.346 millones y Azuay, con $ 888 millones.

El contribuyente tendrá ‘buena o mala nota’ por pagar impuestos Leer más

El 2022 fue un año de recuperación económica general, que el Servicio de Rentas Internas (SRI), lo ha atribuido a una reactivación en las ventas. No obstante, para los analistas, los resultados también son un reflejo de cómo sigue avanzando en el país la disparidad fiscal, que poco se ajusta al real aporte que deberían tener las provincias. Un claro ejemplo, dice el experto tributario, Napoleón Santamaría, es Guayas.

Si se observa solo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el mejor baremo para medir la incidencia en la actividad económica, se tiene que Pichincha, con Quito a la cabeza, vuelve a sostener la tributación con un aporte superior al 50 % de los $ 8.134 millones que el SRI cobró el año pasado por ese concepto. Mientras que Guayaquil, solo alcanzó un 25 %. “Y eso no debería ser así, porque Guayaquil tiene igual o mucha más actividad económica que la capital ”, dice Santamaría, quien explica que este problema responde al nivel de informalidad y evasión que no se ha terminado de contrarrestar. “Ciudades como Guayaquil siguen teniendo un grave problema de cultura fiscal, donde todavía se tiene esa creencia de que si no se factura, no se cobra IVA, se gana más”.

Según el reporte, que expone cifras a cierre de año, una de las provincias que más creció en el pago de impuestos fue Zamora Chinchipe, luego de subir de $ 137 millones a $ 413 millones en un año. No obstante, en ese incremento, dicen los expertos, influye también el pago del impuesto al patrimonio que las empresas tuvieron que cancelar el año pasado por primera vez. En el caso de Zamora Chinchipe, ese aporte estuvo movido por la fuerte actividad minera.

Si se mira por sectores económicos, el comercio fue el que más impuestos recaudó en 2022. La actividad sumó $ 2.553 millones. El segundo lugar lo ocupó el segmento de servicios financieros, con $ 2.520 millones, y el tercero la extracción de petróleo, con $ 1.595 millones.

En días pasados, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, aseguró que el incremento de la recaudación se debe a la reactivación económica, sobre todo en las ventas durante 2022. El SRI señaló que en 2022 los sectores que más crecieron fueron artes (35,9 %), minas y canteras (26 %), transporte (22,9 %), turismo 21,3 %, y financieras y seguros (16,9 %).

OBJETIVO FISCAL El 2023 será declarado como de “justicia tributaria”. Con un mayor control y simplificación tributaria, el SRI espera cobrar $ 1.000 millones más.

El SRI controlará desde ‘influencers’ a grandes contribuyentes en 2023 Leer más

Para Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, las cifras muestran una reactivación de diferentes sectores que se mantuvieron represados tras la pandemia. No obstante, otros rubros como la construcción todavía no han logrado levantarse.

García advierte que 2023 se viene más complicado por el entorno global, que espera un crecimiento más lento y lleno de incertidumbre. Por lo tanto la recaudación de impuestos podría mantenerse en el mismo nivel. Para los expertos, el real desafío del ente tributario debe estar en combatir la evasión fiscal. Observando los resultados oficiales, la entidad ya tiene una pista por dónde empezar.

LOS ACTIVOS EN EL EXTRANJERO PESARON

Una de las vías por lo cual se logró recaudar más en 2022 tiene que ver con activos en el extranjero.

Según el SRI, el año pasado cerró con una recaudación de $ 92 millones por regularización de activos en el exterior, que corresponden a $ 1.874 millones de activos regularizados pertenecientes a 642 contribuyentes, lo que permitirán un mejor control tributario a sus propietarios. Briones dijo que aún quedan por analizar $ 3.000 millones.