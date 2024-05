Mónica Heller: “Es un tema de profundísimas diferencias de mentalidad”

La presidenta de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Mónica Heller, señaló el pasado martes 7 de mayo del 2024 que el gremio que dirige se retiró del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) por diferencias de visiones en torno a la reciente reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Daniel Noboa y que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Aseguró que hubo gremios que parecía que querían boicotear el acuerdo alcanzado con los multilaterales. La ejecutiva da más detalles al respecto de esta polémica.

- En el sector empresarial, entre los gremios, los trapos sucios siempre se han lavado casa adentro. ¿Qué le motivó a anunciar la separación?

- Esta ha sido una decisión durísima, difícil de tomar y supremamente pensada, después de meses de tratar de reconciliar diferencias puertas adentro. Este no es un tema de trapos sucios, no es superficial; es un tema de profundísimas diferencias de mentalidad y de agenda. Y después de muchos meses de negociación, donde la CCQ hizo todos los esfuerzos para tratar de encontrar una posición consensuada, no logramos conciliar nuestras profundas y significativas diferencias. Y eso nos llevó a retirarnos del CEE. Quiero agregar que nosotros no estamos contentos de haber tomado esta decisión, ni creemos que es bueno separar al sector productivo. Sin embargo, el consenso y la unidad no pueden venir a expensas de sacrificar lo importante, lo de fondo y lo significativo para los miembros y para el país.

"Pero esa (la CEE) es una de las decenas de organizaciones empresariales que hay en el Ecuador".

- Los empresarios siempre han estado unidos al momento de discrepar con el aumento de impuestos para socorrer al Estado. Ha pasado varias veces en los últimos años. No obstante, ahora su posición es diferente.

- A mí me molesta cuando hablamos de los empresarios en general. No todos los empresarios somos iguales. Sí tenemos muchísimos temas en común, sí deberíamos manejar los temas transversales en conjunto; pero eso no quiere decir que no haya diferencias de opinión y que todos somos iguales. En esta ocasión, en la que el país se encuentra al borde del abismo, se vuelve absolutamente relevante tomar medidas fuertes, que no son del agrado de nadie, pero no hay alternativa. No es que a nosotros nos gusta pagar más impuestos y, reitero, no somos defensores del Gobierno; pero es absurdo querer perjudicar al piloto del avión cuando se está montado en el avión. Pregunto a los que se oponen a estos impuestos: ¿cuál es la alternativa? Lo que está en riesgo no es mi bolsillo particular ni el interés del sector productivo, sino la estabilidad fiscal del Ecuador y la dolarización. Si no se hacían estos ajustes impositivos, los multilaterales no habrían comprometido los desembolsos, que son fundamentales para asegurar la liquidez de un Estado quebrado. Entendiendo la dimensión y la gravedad de la situación económica, la CCQ no se opuso al incremento de impuestos, aun cuando no nos gusta ni es lo que quisiéramos.

- Crisis económicas de esta magnitud (o peores) ya hemos tenido en los últimos años. Por ejemplo en el 2016, con el terremoto o con la caída del precio internacional del petróleo a menos de cero dólares por barril en el 2020, o incluso con la pandemia. Aun así, no hubo una defensa desde el sector empresarial por el aumento de impuestos.

- Yo no puedo responder por otros líderes gremiales o por aquellos que estuvieron en otros tiempos. Yo puedo y defiendo mi posición como presidenta de la CCQ hoy. Yo soy responsable hoy. Lo que han hecho otros, y en otros momentos, está fuera de mi alcance y no lo puedo ni justificar, ni explicar, ni pretendo hacerlo.

"No he dicho que no hay apoyo. He dicho que no somos un brazo político ni somos defensores del Gobierno".

- Usted dice que no apoya al Gobierno actual. Sin embargo, han circulado fotografías suyas celebrando en la despedida del exsecretario de Comunicación.

- No he dicho que no hay apoyo. He dicho que no somos un brazo político ni somos defensores del Gobierno. Apoyo habrá a este y a todos los gobiernos, porque es la obligación de la CCQ apoyar al que lidera, porque no tiene ningún sentido boicotear al piloto del avión. Aplaudiremos lo aplaudible siempre y criticaremos lo criticable. Y eso es lo honorable de cualquier organización técnica y no política. Y respecto a las fotografías, acompañamos con mucho gusto a la despedida de un secretario de Comunicación, como hemos acompañado como dignatarios del gremio más importante del Ecuador en muchísimos eventos de toda índole y en diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. Nuestro compromiso es mantener comunicación abierta con todos los actores, participar de la conversación sobre el país sin apasionamientos y sin banderas políticas.

- ¿Es un quiebre de la cohesión empresarial? ¿Cómo se la puede recomponer?

- Cuando me preguntan esto, me queda claro que no hemos explicado bien el tema. Esta es una organización y, cuando uno no se siente parte de, tiene todo el derecho de retirarse. Si en el futuro nos encontramos y podemos volver a compartir los principios básicos que nos agrupen dentro de esa organización, lo haremos. Pero esa (la CEE) es una de las decenas de organizaciones empresariales que hay en el Ecuador.

- ¿Usted tiene algún interés político para el futuro?

- ¿Como candidata o como ciudadana?

- Como candidata.

- Como ciudadana tengo muchísimos intereses, porque quienes definen la política del Estado, quienes toman las decisiones que gobiernan y que nos afectan a todos los ecuatorianos, son los políticos. Y es nuestra obligación estar educados, ser entendidos y tomar decisiones técnicas, fundamentadas en información y que sean de beneficio para el Ecuador. Como candidata, no tengo interés a corto plazo de serlo.