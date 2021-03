Mauricio Pozo: Los $ 400 millones del FMI no están asegurados, pese a la aprobación de la Ley del Banco Central

El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, aseguró este 29 de marzo de 2021, en entrevista en Teleamazonas, que el desembolso programado para abril del Fondo Monetario Internacional (FMI) por cerca de 400 millones de dólares, no está asegurado, incluso si se aprueba el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización.

El acuerdo con el Fondo Monetario llega a su fin en la era Lenín Moreno Leer más

"Como ya tenemos un presidente electo en el mes de abril, no me extrañaría que el Fondo, lo cual es entendible, quiera conocer si el próximo gobierno quiera continuar o no el programa con ellos. En función de ello tomarán las decisiones para el desembolso, asumiendo que se cumpla el tema de la Ley (para la Defensa de la Dolarización). Porque inclusive vale decir algo: asumamos que la ley se cumple, pero hay un gobierno próximo que no quiere cumplir el programa. Ahí el Fondo sabrá si desembolsa o no desembolsa", dijo Pozo.

Asumamos que la ley se cumple, pero hay un gobierno próximo que no quiere cumplir el programa. Ahí el Fondo sabrá si desembolsa o no desembolsa. Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas

Esta mañana, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), calificó la propuesta legal que busca dar mayor independencia al Banco Central del Ecuador (BCE). El articulado fue enviado a la Comisión de Régimen Económico, para su tratamiento y discusión.

El financiamiento, en duda tras las elecciones Leer más

La propuesta de ley es parte de los objetivos planteados en el acuerdo suscrito con el FMI, en septiembre del año pasado. El acuerdo incluye financiamiento por 6.500 millones de dólares, de los cuales, 4.000 millones ya se han transferido al país, hasta diciembre de 2020.

"Nosotros hemos trabajado, como es obvio, en varias opciones, en el sentido de qué pasa si estos recursos no llegan a entrar. Y eso era obvio pensar que podía ocurrir. Tenemos algunas alternativas: la primera es que el mes de abril no es un mal mes en ingresos fiscales porque se recibe el impuesto a la renta del año pasado, a pesar de que el año pasado fue un año de actividad económica malo por la pandemia. Adicionalmente estamos viendo otras alternativas", aseguró el titular de la Cartera de Estado.