Las malas finanzas, la segunda causa de divorcio en Ecuador

Trabajando más de ocho horas diarias vendiendo comida rápida en las calles de Guayaquil, Félix Ladino y su esposa Johanna Robalín lamentan que no pueden darse el lujo de pasar unas vacaciones en familia. Ambos son trabajadores informales, no tienen ahorros porque el poco dinero que se ganan lo invierten en la educación de su hija. “A veces pienso que esto puede perjudicarnos como pareja. En esta vida todo cansa, y no tener dinero suficiente para comprar algo que uno quiere puede aburrir. Esa es una razón por la que muchas mujeres se separan de sus maridos”, considera Ladino.

Los divorcios son muy frecuentes en Ecuador. Según un boletín del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2021, en el país se casaron 56.921 parejas y se divorciaron 22.488 (un aumento del 54,4% desde el año 2020). En algunos casos, la separación se resuelve por demandas con abogados de por medio, y en su mayoría se celebran por mutuo acuerdo. Después del adulterio, la inestabilidad económica es la segunda causa de ruptura en las parejas ecuatorianas.

La mejora de los hábitos financieros en pareja debería ser un tema para dialogar con frecuencia. Es importante que ambos apliquen buenas prácticas de ahorro y gasto responsable. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Kansas, Estados Unidos, determinó que el factor económico es el causante del 30% de los divorcios en el mundo, porque generan estrés en la relación y no permite que la pareja crezca y se desarrolle en conjunto.

Esta problemática, cada vez más frecuente, lleva a especialistas y a fundaciones a asesorar sobre el tema. La Fundación Bien- Estar en Ecuador, que trabaja hace 18 años en capacitar a los ciudadanos en la parte financiera, realiza varios talleres con parejas para hablar sobre las metas familiares en el ámbito económico. A cada asistente se le pregunta: ¿en qué invertiría sus ahorros?, respuesta en la que muchos afirmaron que lo harían en el estudio de sus hijos, artículos para el hogar o un viaje familiar. Sin embargo, otros aseguraron que lo usarían para gastos personales como “los repuestos del carro”.

Además de Félix y su esposa, el vendedor de mariscos Luis Sánchez y su pareja Lady Santana, quien se dedica a comercializar productos de belleza, también consideran que mantener hábitos de ahorro en su hogar es una tarea imposible, ya que ambos comerciantes afirman que no ganan lo suficiente.

“En estos tiempos es difícil ahorrar porque nuestra economía es justa y pésima. Hay un alto índice de desempleados en el país, entre esos estamos mi esposa y yo. Lamentablemente en nuestro caso tenemos que ‘parar la olla’, como dice un dicho popular”, comenta Luis.

Según ambas parejas, si existiera la posibilidad de ahorrar sus ganancias, Luis y Lady lo invertirían en comprar más productos para vender; mientras que Félix y Johanna comprarían un pequeño negocio de comida.

De acuerdo al estudio ‘Educación y bienestar financiero, tarea pendiente en Ecuador y la región’, publicado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), el 62% de la población ecuatoriana no tiene una conducta de ahorro y el 53% cubre sus gastos diarios con préstamos.

Para la directora de Bien-Estar, Natalia Garzón, es muy importante que una pareja pueda reducir los gastos personales si tiene el deseo de ahorrar. En la fundación, “lo que nosotros hacemos es garantizar que el usuario tenga una comprensión en función a su realidad y eso se hace con un diagnóstico previo en cada taller, es importante medir su situación económica antes de brindar educación financiera”, añade.

Hombres como Félix y Luis no son los únicos que atraviesan problemas financieros con sus esposas. En hogares de estrato medio o alto también suelen haber pleitos por el tema financiero, y más cuando uno de los dos tiene mayor ingreso económico que el otro, especialmente si es la mujer.

En este caso, muchas veces sucede que los hombres suelen sentirse poco válidos si no cuentan con tanto poder económico como la mujer. Incluso, muchas veces disminuye su deseo sexual porque relacionan ese potencial con el poder económico.

A pesar de que aún hay una brecha salarial de género en Ecuador, debido a que las mujeres ganan aproximadamente un 20% menos que los hombres (en el mismo puesto de trabajo), según cifras de Adecco, muchas han logrado destacarse y ser el pilar de su hogar.

“He visto muchos casos donde las mujeres ganan mucho más que su pareja, cuando esto ocurre suele ser más eficiente porque ellas son mejores administrando el dinero, hay una mejor distribución de los gastos y un análisis más profundo de las prioridades. No pasa en todas, pero sí en su mayoría”, dice la directora.

Para evitar los conflictos es importante establecer un diálogo y explicar las condiciones desde un principio. Además, la experta recomienda que el mando o las riendas del hogar no le correspondan a quien gane más, sino que todo rol debe ser equilibrado.

De esta manera, el consejo que comparte Natalia para que no haya problemas en la relación de pareja y, a su vez, ambos puedan generar ahorros, es crear una cuenta en común, en la que cada uno pueda aportar una cuota mensual que sea adecuada para los dos. “No importa cuánto gane cada uno, eso lo podrían utilizar para los gastos de la casa. Si la mujer gana más aporta con su parte y el resto de su dinero lo gasta en ella”, concluye.

Recomendaciones al momento de ahorrar en pareja

Ahorrar en pareja permite que tus ahorros crezcan más rápido, cuando se tiene el deseo de comprar una casa, un carro o programar algunas vacaciones. Para lograrlo es fundamental hablar del tema con la otra parte, establecer algunas reglas y ser constantes.

En primer lugar, ambos deben establecer un objetivo fijo, algo que los dos deseen y que sea prioridad para los dos; segundo, planificar un plan de ahorro, analizar los métodos para lograrlo; tercero, establecer un plazo de tiempo, esto permitirá descifrar si conviene o no ese gasto; cuarto, definir si vale o no la pena gastar en lo que se desea; quinto, revisar con frecuencia los progresos con respecto a su objetivo, esto ayudará a mantener el rumbo; sexto, instaurar metas y mantenerse alertas de las compras.

Natalia Garzón comenta que es necesario que exista compatibilidad financiera en la relación. “Si una persona quisiera comprarse una casa, pero su pareja está en modo vacaciones, jamás podrán llegar a una meta en conjunto. Se trata de ser sincero con las finanzas, realizar un presupuesto juntos e identificar los gastos que se necesitan en el hogar. Si veo que mi pareja está en problemas financieros, es importante hablarlo”, dice.

La recomendación es dar prioridad a las cosas necesarias. En la página de la Fundación Bien-Estar hay una herramienta digital que mide la compatibilidad financiera de la pareja, a través de diversas preguntas, las personas podrán darse cuenta sobre sus virtudes y falencias al momento de ahorrar.