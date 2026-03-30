Latam facturó $391 millones en Ecuador en 2025, un 7% más que el año anterior

El mercado ecuatoriano aportó al crecimiento del grupo. Cerró 2025 con utilidades netas de $1.460 millones a nivel global

Latam es una de las aerolíneas más representativas de la región.

LATAM Airlines Group (LAG) generó ingresos por $390,6 millones en Ecuador durante 2025, un incremento del 7% frente a los $365 millones registrados en 2024, según los estados financieros consolidados de la compañía al 31 de diciembre de 2025. El resultado ubica a Ecuador como uno de los mercados de crecimiento sostenido dentro de la red regional del grupo.

El avance en Ecuador se enmarca en un año de expansión generalizada para LAG. A nivel global, el grupo cerró 2025 con ingresos operacionales totales de $14.495 millones, un aumento del 11,2% frente al ejercicio anterior, y utilidades netas de $1.460 millones atribuibles a sus accionistas, un crecimiento del 49,4% respecto a 2024.

ExpoSun 2026, un encuentro para debatir el futuro energético del país Leer más

En América Latina, los mercados de mayor peso fueron:

Brasil, con $6.099 millones en ingresos,

Chile, con $2.121 millones.

Ecuador, con $390,6 millones, superó a Colombia ($741,9 millones en conjunto con sus operaciones) y a Argentina ($317,2 millones), aunque se mantiene por debajo de mercados como Perú ($1.286 millones) y Estados Unidos ($1.446 millones).

¿Cuántos pasajeros transportó LATAM Airlines en 2025?

Operativamente, el grupo transportó 87,4 millones de pasajeros en 2025, con un promedio diario superior a 239.000 personas, y amplió su capacidad en un 8,2%. El negocio de carga superó el millón de toneladas, consolidando a LAG como el mayor operador de carga aérea de la región.

En términos financieros, el grupo cerró el año con una posición de liquidez de $3.725 millones, equivalente al 25,7% de sus ingresos anuales, y un ratio de endeudamiento neto ajustado de 1,5 veces.

Roberto Alvo, director ejecutivo del grupo, destacó que los resultados "reflejan un modelo de negocio fortalecido, sustentado en una propuesta de valor diferenciada, una ejecución operacional consistente y una disciplina financiera" que ha permitido al grupo crecer de manera rentable y sostenida.

Ministerio de Energía de Colombia: “Todo depende del Gobierno ecuatoriano” Leer más

¿Qué más se destaca de esta empresa?

Latam opera en cinco mercados domésticos —Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú— y mantiene vuelos internacionales hacia Europa, Estados Unidos, Oceanía, África y el Caribe. Al cierre de 2025, su red de pasajeros abarcaba 160 destinos en 27 países, lo que la posiciona por encima de cualquier otro grupo aéreo de América Latina.

Durante 2025, el grupo incorporó ocho nuevos destinos a su red e inauguró 22 rutas, entre ellas la conexión Guayaquil–Nueva York, que refuerza la posición de Ecuador dentro de la red internacional y amplía la oferta de vuelos directos hacia Norteamérica.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ