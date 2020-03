La industria de la proteína exige atención al traslado

Cuatro gremios del sector productor de proteína animal están preocupados por la situación actual, que les impide producir de forma normal. Esto podría provocar desabastecimiento.

Aprobal (Asociación de Productores de Alimento Balanceado), Conave (avicultores), Afaba (fabricantes de alimento balanceado) y Aspe (porcicultores) dijeron estar preocupadas por lo que pasa en la cadena de proteína animal: alimentos balanceados, pollo, huevos y cerdos.

Es que, "a pesar de los anuncios del COE y autoridades de tránsito de permitir y facilitar el transporte de materias primas, insumos y personal de este sector, a fin de mantener abastecido de alimentos al país, algunos oficiales de la policía y de tránsito, apostados en los controles de las afueras de Quito, Guayaquil, Ambato y otras ciudades, no permiten el paso de personal de estos sectores que están dentro de las cadenas de alimentación estratégica, pese a contar con los salvoconductos correspondientes".

Según los gremios, el salvoconducto actual, luego de que todos los sectores productivos lo solicitaron, estará vigente hasta el lunes pero parecen no saberlo los oficiales en los puntos de control e impiden su paso. Los sectores productivos han solicitado al COE de que en caso de que la plataforma online creada para obtener el nuevo salvoconducto no logre funcionar ágilmente, los antiguos salvoconductos puedan seguir siendo utilizados. De no funcionar adecuadamente esta plataforma debería extenderse más allá del lunes la validez de los salvoconductos actuales, agregan los gremios.

La cadena de proteína animal garantiza el abastecimiento de pollo, huevos y cerdos pero solicita que se le otorgue las facilidades que requiere ya que las granjas están ubicadas fuera de las ciudades.

Para este fin, la cadena de proteína animal, solicita instruir adecuadamente al personal de policía y tránsito que se encuentra en los check points. Debe solucionarse estas trabas e instruirse con las últimas disposiciones de las autoridades a la policía y agentes de la ANT (Autoridad Nacional de Tránsito) y de la ATM (Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil) , antes que pueda presentarse un desabastecimiento en los principales mercados e industrias del país.