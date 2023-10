La incertidumbre hace caer las reservas de compra de vivienda

El leve optimismo con que se desarrollaba el 2023 para el sector de la construcción se transforma, poco a poco, otra vez en depresión. A finales de septiembre del 2023, el Banco Central del Ecuador (BCE) había presentado cifras alentadoras: “El sector de la construcción registró una tasa de variación del 1,2 % en comparación con el segundo trimestre del año 2022 y del 8,9 % respecto al primer trimestre del 2023. Esta variación se explica principalmente por el incremento de las ventas deflactadas (que toman en cuenta la inflación), mayores compras del exterior de materiales utilizados en la construcción como los productos de plástico, vidrio, piedra, arena y arcilla, y crecimiento del número de operaciones de crédito”.

Sin embargo, los números se han ido diluyendo, por lo que se espera que los nuevos valores que informe el BCE en diciembre, respecto al tercer trimestre del año, reflejen dicho panorama. Y la situación se ensombrece aún más con la ya inminente llegada del fenómeno de El Niño que, según el Colegio de Economistas de Pichincha, impactaría en la construcción con pérdidas de alrededor de 111 millones de dólares, siempre y cuando la caída de la actividad económica fuese del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Para Jaime Rumbea, vocero de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive), efectivamente el 2023 no ha sido un año estable ni normal, siendo la crisis económica, la inestabilidad política y los fenómenos naturales detonantes de una contracción ya perceptible en el mercado.

“Las proyecciones están a la baja. La restricción de liquidez, la nula obra pública, la restricción de crédito en el sistema financiero, nos llevan a pensar en cerrar un año muy difícil. Solo hasta julio de este año, las promesas de compra-venta de vivienda cayeron 30 %, es decir que de cada 10 hogares que firmaron un contrato, tres dieron marcha atrás. El problema es que esos contratos son los que gatillan la actividad para los próximos meses. Con estos cayendo, la situación se complica. Y hay que comprender, por un lado, que en este clima de inseguridad, la vivienda es el lugar donde las familias se sienten más seguras. Pero por otro lado, al no dinamizarse la construcción, no se genera empleo y eso genera la inseguridad. A todo esto, es necesario trabajar en un plan de contingencia de cara al fenómeno de El Niño”, analiza.

En eso coincide Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos. “Es necesario comprender que las cifras que se manejan de la construcción tienen que ver un 70 % con la obra pública y un 30 % con la privada. En el ámbito inmobiliario, en el primer semestre del 2023 tuvimos una caída de reservas del 28 % respecto al primer semestre del 2022. Y es más dramático aún porque cayó 5,4 % respecto al peor año desde el 2005, que fue el 2016. Esto nos hace prever que será nuestro peor año desde el 2016, lo cual es desalentador, ya que los promotores pensábamos que en el segundo semestre iban a mejorar las ventas. Esa era nuestra aspiración, pero realmente se ha complicado debido a la situación política, económica y de inseguridad”.

Proaño añade que los proyectos inmobiliarios se siguen construyendo, por lo que por ahora no se ve un impacto en el empleo, ya que no ha habido paras. “Oferta hay, pero la demanda ha caído. No obstante, el efecto de esta caída de las reservas se sentirá en los próximos seis meses o un año. Se necesita estabilidad para que las familias piensen en endeudarse a 25 años para comprar su vivienda. Esperemos que el nuevo Gobierno tome decisiones que alienten a la construcción”.

En la misma línea, Gastón Delaporte, Country Manager de Plusvalia.com, confirma que el mercado ha sido golpeado, lo que se ve en una caída del 28 % de reservas respecto al 2022.

“Al estar el mercado más resentido, el precio de las casas también se ha reducido. Se recuperaron un poco estos últimos años, pero todavía no estamos a los niveles prepandemia. Veníamos con dos buenos años, pero el contexto país afecta. Pese a ello, cabe resaltar un dato interesante: la intención de compra o búsqueda en nuestro portal creció en torno a los departamentos, ya que las familias buscan lugares donde se sientan o perciban que están más seguras”.

