Menos deuda, pero más atrasos. Ese puede ser el resultado para fin de año en las cuentas del Gobierno, según analistas económicos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)ajustó el monto previsto de deuda para 2023, según datos de la Ejecución Presupuestaria.

En principio, la cartera de Estado había establecido en 7.577 millones de dólares las necesidades de financiamiento para 2023, según el presupuesto para este año. Ahora, ese monto cae a 4.825 millones de dólares, es decir, 2.757 millones menos en endeudamiento.

De los 4.825 millones de dólares han ingresado 1.744 millones hasta el cierre de abril, el 36% del total, según el MEF.

¿Pero por qué menos endeudamiento?EXPRESObuscó una versión del Ministerio de Economía y Finanzas, pero hasta el cierre de esta edición no tuvo una respuesta.

Para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, la razón principal es que la cifra inicial era “imposible de conseguir”. Es decir, el Gobierno ecuatoriano tiene problemas para conseguir prestamistas y la situación se complicó más con la muerte cruzada, que implica nuevas elecciones generales. Mientras no haya claridad de quién tomará las riendas del país, los prestamistas evitan transferir dinero.

En ese contexto, en el corto plazo, la incertidumbre política podría retrasar algún financiamiento de organismos multilaterales, aseguró la firma financiera Barclays.

La posibilidad de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) probablemente se retrasaría al menos hasta que haya claridad sobre quién estará a cargo durante el resto del mandato presidencial, mientras que otros organismos multilaterales también podrían ser más cautelosos, aseguró Barclays.

Al ser la muerte cruzada constitucional, y al tener el respaldo de la Corte Constitucional, no debería haber problemas con los desembolsos de los multilaterales. Santiago Mosquera

decano de la Escuela de Negocios de la UDLA

El Gobierno esperaba 2.949 millones de dólares provenientes de organismos multilaterales en este año, de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF)o el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

El exministro de Finanzas Fausto Ortiz ve factible financiamiento de esos organismos, pero no del FMIen el actual escenario. Tampoco China, que si bien en los últimos años no ha prestado dinero a Ecuador, no prestaría recursos en este año, a decir de Ortiz.

Los recursos de los multilaterales no tendrían problemas para desenbolsarse, aseguró Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas (UDLA). La muerte cruzada, al ser una herramienta constitucional y estar avalada por la Corte Constitucional, no debería ser un impedimento para que se efectúen las transferencias de dinero, dice Mosquera.

Las necesidades de financiamiento para 2023 del presupuesto fueron irreales. El Gobierno no ha identificado dónde conseguirá recursos. Es complicado conseguir dinero. Jaime Carrera

secretario del Observatorio de la Política Fiscal

Si bien los préstamos de los organismos no son inmediatamente críticos para el Gobierno, según Barclays, podrían ser más importantes en el cuarto trimestre, cuando existe la mayor concentración de gastos por parte del Estado y el déficit fiscal es más crítico.

La falta de financiamiento y los menores ingresos previstos por petróleo obligarán a que el Gobierno deba recurrir a más atrasos a proveedores o gobiernos autónomos descentralizados, dijo Carrera. Al cierre de abril de 2023, el Gobierno mantenía atrasos por más de 303 millones de dólares.

LAS FUENTES

EL FMI. De manera extraoficial se ha conocido que el organismo multilateral ha manifestado que espera un panorama político más claro para hablar de más financiamiento.

DEUDA LOCAL. Para este año se preveía adquirir más deuda interna que externa para 2023. La proforma establece solo deuda en bonos internos por 3.844 millones de dólares.

ASIA. El Gobierno ha señalado que puede conseguir financiamiento en entidades asiáticas japonesas o chinas. Hay la posibilidad de nuevos préstamos por parte de China.