Ecuador halla nueva ruta para lograr preferencias comerciales con EE.UU.

Ecuador sigue con la expectativa de que se reactive el SGP, aquel beneficio comercial que EE.UU., hace dos años, otorgaba a más de 190 países y que permitía que más de 500 ítems de productos ecuatorianos ingresaran al mercado americano con cero arancel. Sobre su renovación aún no se sabe nada, pero de seguir tardando el proceso, el país podría contar con una nueva alternativa para acceder a tal ventaja.

El comercio con EE. UU. despunta en medio de varios pendientes Leer más

Hace dos semanas, al Congreso de EE.UU. arribó un proyecto de ley que, de aprobarse, permitiría a Ecuador adherirse al Sistema Arancelario del Caribe, un instrumento similar al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, conocida como ATPDEA.

Así lo explica Felipe Ribadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). De pasar esa propuesta, añadió Ribadeneira, "los beneficios que recibiría Ecuador serían mayores y estarían vigentes hasta el 2030. El SPG está cubriendo unas 500 partidas, mientras que el Sistema Arancelario del Caribe, de 3.000 a 4.000", dijo.

LEA TAMBIÉN (El comercio con EE. UU. despunta en medio de varios pendientes)

Los alcances de este sistema, precisó, aún están bajo estudio, pero de darse luz verde al sistema de los países del Caribe, este beneficio actuaría como un instrumento complementario, pues incluso ayudaría a cubrir la oferta que no está contemplada en el SPG, como el brócoli, la alcachofa y la pitahaya. No obstante, acceder a ello no será inmediato. "Su aprobación, tomando en cuenta otros antecedentes de leyes, podría tardar hasta 1 año".

El país, advierte, igual debería seguir presionando que se renueve el SGP, porque este es un sistema "totalmente diferente". El 15 de marzo pasado, una delegación de parlamentarios de EE.UU. que visitó Ecuador, mostró su interés en destrabar la concesión de otros beneficio, que hoy en día son un alivio para los exportadores, ante la falta de un acuerdo comercial con Estados Unidos, uno de los principales socios de Ecuador. Para 2022, las ventas no petroleras y no mineras, a ese destino, alcanzaron los 4.023 millones de dólares.

"Si bien ellos fueron sinceros en decir en que no había la oportunidad de un acuerdo comercial en estos momentos, dijeron también que están buscando mecanismos para poder hacer el puente de beneficios arancelarios aunque sean unilaterales, esto mientras se trabaja y las condiciones políticas mejoran para en algún rato firmar un acuerdo".