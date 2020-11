Dos empresas de Guayaquil analizan su salida del Decevale

Usar o no como agente al Depósito Centralizado de Compensación y liquidación de Valores (Decevale) comienza a discutirse entre las empresas emisoras.

Reylacteos y Reybanpac (Rey Banano del Pacífico), ambas de grupo Wong, convocaron a sus respectivas asambleas, para mañana, en donde conocerán y resolverán sobre el informe de gestión del representante de los obligacionistas, así como de la propuesta del emisor de sustituir al Decevale como agente de custodia, compensación, liquidación y pago de la emisión, según la Bolsa de Quito.

Ambas compañías sugieren como nuevo agente al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador (DCV-BCE). Las asambleas deben además “establecer los cumplimientos legales y/o operativos pertinentes, más las condiciones necesarias del proceso”.

Esto se da luego de una serie de cuestionamientos al Decevale como supuesto custodio de bonos de deuda externa, algo que por ley no podía hacer, pero que sin embargo dijo haberlo hecho en las transacciones entre el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) con algunas casas de valores.

La ministra María Paula Romo arremete contra nexos del Decevale Leer más

Según denuncias de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, tampoco existen dichos custodios, mientras el Decevale ha culpado a su exgerente operativo, Luis Álvarez, como el responsable.

Romo pidió la liquidación del Decevale (intervenido actualmente por la Superintendencia de Compañías), algo que está en análisis y este a su vez anunció un proceso para determinar responsabilidades en los hechos.

Situación Hoy algunas empresas no pueden operar de forma ágil en el mercado de valores por la crisis del Isspol.

Las empresas Reylacteos y Reybanpac, que analizan sustituir el Decevale, realizaron nuevas emisiones entre 2019 y 2020. La primera tiene obligaciones vigentes por 5 millones y en abril del año pasado colocó papel comercial por 10 millones de dólares.

Reybanpac hizo en 2020 su segunda emisión de papel comercial, por 20 millones.

Para Diego Peña, especialista en mercado de valores, legalmente el DCV sí puede realizar compensaciones para la empresa privada, que hasta ahora las ha realizado el Decevale.

“Salvo para estos temas políticos, el Decevale ha funcionado bastante bien; la solución no es eliminar o desaparecer el Decevale, sino mejorar, supervisar, restar estos escenarios de conflicto de interés que existen y que en el mercado de valores en el mundo se los regula”, manifiesta.

RELACIONADAS Principales autoridades del Decevale dimiten y piden licencia

La solución, agrega Diego Peña, no es liquidar el Decevale Sociedad Anónima, sino regular de mejor manera los escenarios de conflictos de interés. Que haya además un mejor control, “porque si el ente de control (Superintendencia de Compañías) sabe y no sanciona o no supervisa, también hay un problema.

EL ANUNCIO. El Decevale anunció la implementación de un manual de procedimiento operativo “con el objeto de lograr división de funciones”.

AUDITORÍA. El Decevale contrató una auditoría forense que le permita “detectar si otros funcionarios han estado envueltos en las irregularidades denunciadas”.