La ministra María Paula Romo arremete contra nexos del Decevale

En el caso Isspol (Instituto de Seguridad Social de la Policía) comienzan a armarse las piezas del rompecabezas, empezando por quien debe ser la entidad más transparente: la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) y su “hijo”, el Decevale (Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Privados).

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, desentrañó algunos lazos familiares entre casas de valores, BVG, Decevale y la Superintendencia de Compañías, entes por donde pasaron las inversiones que , por más de 530 millones de dólares, hizo el Isspol a través de una sola persona: Jorge Chérrez Miño, de IBcorp. Recién ahora, gracias a la intervención del Decevale, se ha podido revelar la sospecha: “Que todo fue una estafa orquestada”.

“Decevale no tiene ninguno de los valores de la Policía. Lo que durante todos estos meses nos ha venido diciendo, que tenía notas globales que eran acuerdos privados, que eran notas de depósitos, al final lo que nos dijo es que había contratado a un custodio internacional para mantener estas notas”, manifiesta la ministra.

Ese custodio internacional que debía tener el portafolio del Isspol (bonos), está en Estados Unidos (La Florida) en proceso de liquidación, está inactivo. Y está a nombre nada menos que de Chérrez: ICS Institutional Custody Services LLC.

Pero es más grave lo que Decevale le contesta a sus interventores: “Que este no es un banco, no es una financiera, es una compañía a nombre de Chérrez. Ahora dice el Decevale que Luis Álvarez -su ex gerente operativo- debió tener arreglos con Chérrez y que no tiene nada que explicarle al Isspol, “porque han hecho un acuerdo su gerente operativo y el señor Jorge Chérrez”.

Romo aclara que nada de esto se ha dado en su período como ministra y representante en el directorio de Isspol: no hemos conocido ninguna operación de esta naturaleza. Es que en el Isspol muchos de estos documentos tampoco existen, porque “hay una complicidad de funcionarios que estaban allí y que hemos sacado”.

Lo que sí ha presentado el Decevale es una carta, sin firma de responsabilidad alguna de funcionarios de Isspol, en donde se le autoriza a recibir 19 millones de dólares de Jorge Chérrez, de nuevo en papeles.

Con esta, el Decevale negoció a nombre de la Policía Nacional 19 millones en enero sin que exista una sola firma de responsabilidad. El documento fue enviado al señor Gonzalo Navarro y Luis Álvarez (del Decevale). Navarro, dice Romo, es el yerno de Luis Álvarez. “Ellos recibieron un correo de un funcionario de Isspol de apellido Valverde, que no tiene capacidad legal para comprometer al Isspol, no es su representante, no es miembro de su directorio”.

No es ese el único nexo familiar en esta trama. Tal como lo ha publicado Diario EXPRESO y como lo ratifica la ministra Romo, los directivos de la Bolsa de Guayaquil y del Decevale son los mismos: Luis Álvarez, Rodolfo Kronfle Akel, Oriana Rumbea Thomas.

“El marido de la señora Oriana Rumbea es el representante legal de Citadel (Javier Neira Salazar), quien hizo la operación de los 327 millones de dólares en diciembre del año 2015. “Realmente es muy difícil entender que el señor Álvarez era el único que en Decevale conocía a Chérrez, el único que maneja las cuentas del Isspol cuando el esposo de la gerente del Decevale y de la BVG es quien participó en la transacción de 327 millones”.

El hijo de Rumbea, refuerza la ministra, Daniel Durán Rumbea, hasta hace un par de semanas trabajó en la Dirección de Registro de Valores de la Intendencia de Valores de la Superintendencia de Compañías.

El gerente de Citadel, Javier Neira, en una entrevista anterior con EXPRESO, negó haber negociado papeles de Isspol.

Oriana Rumbea, consultada por este diario, no emitió comentario alguno sobre la acusación de la ministra.

CONTRATOS. Lo que tiene el Isspol por parte de Chérrez no son “notas estructuradas de depósito, es decir, estructuras financieras que tienen en respaldo bonos, los que están en unas cuentas ómnibus (cuentas en empresas de valores que tienen los bancos).

SIN BONOS. Ningún bono está a nombre de Isspol, sino de Jorge Chérrez (IBcorp), a un precio de mercado muy bajo, al 60 por ciento de su valor. El contrato es de administración de portafolio de un fideicomiso, según expertos consultados por Diario EXPRESO.

RENUNCIA MURILLO. El pasado 19 de octubre Carlos Murillo renunció ante el superintendente de Compañías y, por lo tanto, deja de ser intendente de Mercado de Valores. Él ha defendido sus acciones. Indicó a EXPRESO que hizo las acciones que le competían según la ley.

IMPUESTOS. Rodolfo Kronfle pagó 66.000 dólares en impuesto a la renta durante el 2019 y $ 79.000 en el año 2018. Oriana Rumbea pagó 48.027 y $ 42.742, respectivamente. Luis Álvarez canceló por ese rubro, el año pasado, $ 38.850, menos que los 47.862 de 2015.