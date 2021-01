El director del INEC renunció un día antes de presentar las cifras de empleo de 2020

Eel domingo 24 de enero de 2021, el director del Instituto Nacional de Estadística y esos (INEC), Diego Andrade, presentó su renuncia irrevocable al presidente de la República, Lenín Moreno.

El hecho ocurrió un día antes de la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu), que mostrará los resultados del mercado laboral en 2020.

En el oficio, Andrade menciona que su renuncia se debe a motivos personales que requieren de su completa atención.

“El Censo de Población y Vivienda, operación estadística más importante y de mayor nivel de desagregación que desarrolla el Instituto, se encuentra en un momento de definición. No obstante, las actividades preparatorias a esta operación – me refiero especialmente a laactualización cartográfica y pre-censo – no han cesado, se esperan los resultados de los análisis de las mesas de riesgos para definir la continuidad del proceso”, menciona Andrade.

Hasta las 12:00 de este 25 de enero, el INEC todavía no publicaba las cifras y no mencionaba cuando lo haría. Los datos a presentarse corresponden al último trimestre de 2020. Andrade asumió el cargo de director del INEC el pasado 18 de noviembre del año pasado.