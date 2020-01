La deuda con la dolarización

A veinte años del aniversario de la implementación de la dolarización en Ecuador, los impulsores del cambio del sistema monetario sostienen que la decisión tomada fue la correcta.

Citan la estabilidad económica, que en 1999, se encontraba al borde del caos, con una devaluación del sucre acelerada y la inflación en un 95 %.

Sin embargo, a la hora de reflexionar sobre el pasado y analizar el futuro, los expertos coinciden en que la dolarización aún tiene pendientes, principalmente en lo relacionado a los incentivos para la inversión extranjera, la flexibilización laboral y el incremento de la productividad agrícola para alcanzar un mayor índice de exportación.

EXPRESO consultó a cuatro de los economistas que abogaron por el cambio de moneda, para conocer cómo ven el futuro del país bajo el actual sistema y qué medidas sienten que deben implementarse desde el Estado para fortalecer la economía a largo plazo.

Carlos Julio Emanuel: "Se debe cambiar el régimen tributario y el régimen laboral"

Es Exministro de Economía y Finanzas y actual miembro del miembro del Foro de Economía y Finanzas. Cortesía

"El éxito de la dolarización depende de la disciplina fiscal, y de que la estructura impositiva no le quite recursos a la producción. Eso nos explica por qué no hay generación de empleo, sino pérdida de empleo. Eso nos explica por qué los precios se mantienen estáticos. Para cambiar esta situación, además de la disciplina fiscal, se requiere cambiar el régimen tributario y laboral. Además, Ecuador tiene un potencial agrícola que ha sido subestimado, y una muestra de esta falencia es que no se han aprovechado los recursos para expandir la canasta de exportaciones. El país necesita crecer y si no se toman en cuenta estas medidas, las tasas de crecimiento continuarán a la baja, como se proyectan en estos dos años que vienen".

Mauro Toscanini: "Hay que diversificar los productos exportables"

Es economista y actual rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Cortesía

"La dolarización cumplió su misión y la sigue cumpliendo, pero no es una panacea y no nos soluciona ningún problema, porque hay que apuntalarla con dólares y estos deben venir por inversión, exportación o remesas desde el exterior. Sin embargo, en los últimos años las exportaciones no han estado al alza y la inversión extranjera ha sido casi nula. La otra opción es el endeudamiento, pero el país no tiene la estructura presupuestaria para ello. ¿Qué hay que hacer ahora? Se necesita diversificar los productos exportables, para abrir nuevos mercados y generar mayor productividad. También se tienen que generar un mayor esfuerzo por controlar el gasto fiscal, que en esta época se ha intentado, pero aún se necesita mayor rigurosidad".

Francisco Swett: "Ecuador se debe integrar a las finanzas internacionales"

Es exministro de Finanzas y decano de Emprendimiento, Negocios y Economía en la Unviersidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil. Cortesía

Cuando la dolarización entró en vigencia, quedaron dos temas pendientes. Uno, la implementación de una agenda de competitividad para disminuir el costo Ecuador. En los últimos doce años, hemos encarecido el costo Ecuador a través de más de treinta reformas tributarias, lo que es una falla. La otra sugerencia, era poner en vigencia una ley de responsabilidad fiscal. Lamentablemente, esa norma la eliminó el gobierno de Rafael Correa. Los gobiernos también quedaron debiendo la integración del Ecuador a las finanzas internacionales, como lo hizo Panamá. De no hacer modificaciones, lo que le espera al país es exactamente lo que estamos viviendo, una recesión económica, desempleo y pobreza.

Pablo Lucio Paredes: "Necesitamos mayor cantidad de acuerdos comerciales"

Es exasambleísta, analista económicoy catedrático en la Universidad San Francisco de Quito. Cortesía

"La dolarización y la economía del país son cosas distintas. La dolarización se defiende sola. Si la comparamos con una construcción, es un cimiento muy sólido, lo que necesitamos hacer es construir un mejor edificio, que en este caso, es la economía. Para ello hay varios caminos. Primero, Ecuador tiene que abrirse al mundo. Necesitamos acuerdos comerciales con Estados Unidos, necesitamos entrar a la Alianza del Pacífico. También es importantísimo tener un mejor mercado laboral, que no significa aprovecharse de la gente, sino optar por el sentido común. El país también debe atraer más inversión extranjera y para ello se debe ofrecer seguridad jurídica, menos cambios tributarios y una mejor institucionalidad".