La batalla que la CFN ha iniciado para cobrar más de $400 millones en créditos improductivos tiene a los juicios coactivos como su principal instrumento de recuperación de recursos; no obstante, en esta etapa donde normalmente ya no están aceptadas nuevas flexibilidades de pago, el banco no ha tenido otra alternativa que ceder con quienes han demostrado voluntad para honrar los préstamos que alguna vez solicitaron a la entidad. El problema está en que, apenas el 11,2%, de los 94 grandes morosos tiene interés.

Este 23 de agosto de 2022, durante un nuevo conversatorio para rendir cuentas del proceso de cobro que lleva la entidad, Virna Rossi, gerente General del banco estatal, mencionó que han debido implementar al menos 30 cambios en sus normas internas para aplicar los ajustes que la CFN requiere, en un proceso de estabilización de cuentas y mejoras de la rentabilidad, que fue afectada por el nivel de impagos. Esas reformas incluyeron la creación de una normativa que permita a la institución aplicar la Ley Humanitaria, que da la opción a clientes, con deudas impagas, a acogerse a una refinanciación de haberes. “Tenemos hoy por hoy 17 clientes ya en proceso de reestructuración, estando en coactiva, un proceso en el que solo se puede aplicar (opciones de pago) en un máximo de 24 meses”.

No hay meta de recuperación si esta está supedidata al antojo... de quienes frenan el cobro. Iván andrade

Presidente de CFN

Pero no es lo único, mencionó Rossi, también se ha tenido que trabajar en un plan de liberación de garantías, esto para que los clientes puedan hacer uso de esos recursos y con ello puedan conseguir fondos de la banca privada para reactivarse y saldar haberes. Esta y otras alternativas permitirían asegurar con facilidad el pago de al menos $ 53,2 millones. La mala noticia es que a este esquema no han entrado grandes firmas como el Fideicomiso Mercantil Hotel Sail Plaza, de Manta, que adeuda $ 44 millones.

Los juicios coactiva siguen en los otros casos, vía con la cual el banco ha podido recuperar hasta agosto $ 7,7 millones; de ese valor, menciona Iván Andrade, presidente de la entidad, $4,9 millones provienen de los 94 grandes deudores. No obstante, el resultado aún está lejos de la meta, pues apenas representa un 1,2% de lo que se debe recaudar.

Recuperar no es fácil cuando el banco se enfrenta a acciones legales que frenan el cobro. Andrade no se atreve a poner una cifra como meta de recuperación, en procesos donde el manejo está supeditado “al antojo” de quienes obstaculizan la recaudación: “desde deudores hasta jueces que tienen la capacidad de dilatar procesos”. De ahí que hizo un llamado a la ciudadanía a estar vigilantes con la resolución final de estos trámites y acciones legales que podrían tomar años.

DETALLES

COACTIVA. Hasta agosto, la entidad ha logrado recuperar $ 7,7 millones, de un total de $ 564 millones de cartera improductiva. De esos $ 7 millones, 4,9 millones provienen de la lista de los 94 mayores deudores que tiene la entidad.

AHORROS. Hasta julio, la entidad reportó un 15% de ahorro en sus gastos operativos. El valor más fuerte está en las 11 oficinas que el banco tuvo que cerrar, lo que generó una reducción en la plantilla del personal: unas 80 personas tuvieron que salir.

UTILIDADES. La CFN registra en sus libros una utilidad neta de $ 23 millones a julio de este año. Ese valor es superior a los $ 15,3 millones alcanzados el año pasado. No obstante, el valor de ahora es más real porque las cuentas se han transparentado.