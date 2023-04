CFN: Compramos bonos a maestros jubilados con descuento de 6 %

El presidente de CFN, Jorge Andrade, explica a Diario EXPRESO los requisitos que debe cumplir el maestro jubilado por el Ministerio de Educación, para que la entidad le compre sus bonos. Adicional, mencionó del dinero que llegará desde el BID.

- ¿Cuál es el monto que tienen para comprar los bonos y en qué tiempo?

- CFN va a hacer la segunda compra de bonos a los maestros jubilados. Sale por instrucción directa del presidente, Guillermo Lasso, que es sensible por la vulnerabilidad del grupo. Solicitó la intervención de CFN en la adquisición de dichos bonos, en vista de que los maestros han denunciado que al venderlos ordinariamente estaban recibiendo un descuento demasiado grande, perjudicando su economía. Entonces CFN ha salido a comprar con 6 % de descuento, no es más allá de 3.000 dólares.

- ¿Cuánto le cobraban afuera por la transacción?

- A nosotros no nos consta, pero de la información que ha llegado, estamos hablando de 14.000 y 18.000 dólares.

- ¿Cuál es el monto total para comprar los bonos y en qué tiempo?

- En enero, primero compramos $ 20 millones. Ahora vamos a comprar $ 10 millones más. Eso va a favorecer a 200 jubilados más, de los 400 que ya se beneficiaron de la compra anterior.

- El presidente de Docentes, Personal Administrativo y Servicios de Jubilados del Ministerio de Educación, Harry Valarezo, dijo a EXPRESO que se necesitan más de $ 800 millones, para comprar los bonos a unos 17.000 jubilados. ¿Cuál es el monto total que tiene CFN?

- La CFN está dispuesto a apoyar lo que se va a necesitar. Pero siempre y cuando que tengamos la disponibilidad.

- Según Harry Valarezo, hay una promesa del Gobierno de comprar 140 millones de dólares en cuatro trimestres.

- No tenemos ninguna petición del requerimiento total.

- ¿Dado que hay un alto número de maestros jubilados con bonos, cómo los seleccionan para comprarle?

- La operación se hace a través de la Bolsa de Valores. Hemos exigido la certificación de que los bonos sean originales de los maestros y no los que han sido comprados, con mayor descuento, por intermediarios.

- ¿El trámite es ágil?

- Vamos a salir recién el lunes 10 de abril y esperamos que hasta fin de mes se complete la acción.

- ¿Está asegurado el retorno del dinero de los bonos para CFN?

- Son bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas, por el Estado. No son emitidos por el Gobierno. CFN tiene más de 300 millones de dólares en bonos del Estado y los bonos son honrados por el Estado ecuatoriano. En este caso, son bonos que se harán efectivo en cinco años, no importa quién esté de presidente en cinco años, es una obligación del Estado.

- ¿Cómo van los créditos para el sector productivo?

- Ya no somos banco de primer piso, no damos créditos de forma directa. Somos banca de desarrollo, lo que hacemos es prestar fondos a las instituciones privadas, para que ellos coloquen el crédito a sus clientes: pymes, mipymes, a mujeres emprendedoras, créditos verdes, etc. El dinero viene de las multilaterales, por el momento se está tramitando, para ver si llegan el próximo mes, $ 300 millones del BID (...) Los bancos privados prestan con interés de acuerdo a lo que marca el Banco Central. No hay más caro que el que no existe.