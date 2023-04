El 20 de abril de 2023 Mónica Heller será la nueva presidenta de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), en reemplazo de Carlos Loaiza. La empresaria del sector turístico asume el cargo en medio de una crisis política que ha complicado el panorama económico para Ecuador. En su primera entrevista como la timonel electa del gremio empresarial quiteño, Heller explica cuál será su postura y los frentes en los que trabajará como representante del sector productivo.

Se inicia la última ronda del TLC con Corea de Sur Leer más

- ¿Cuál va a ser su postura frente a la situación política, económica y social cuando asuma la presidencia de la CCQ? Los gremios empresariales no han tenido un rol crítico con el actual Gobierno.

- Algunos empresarios. El país está pasando por un momento muy sensible, complicadísimo. Hemos visto violencia como nunca antes en Ecuador. Estamos enfrentando un crimen de otra naturaleza, muchísimo más violento, muchísimo más profesional y organizado. Y ese es un tema importantísimo porque no solo determina el aspecto social de la convivencia, sino el aspecto económico del país y la estabilidad. Estamos pasando por un período en el que la agenda de las instituciones públicas pasa por quién se queda con el poder y toda la administración está descuidando los temas importantes de ciudad y de país. Hemos visto una organización privada, a través de muchos de los gremios, que no obedece a los reales intereses de los dolientes. Porque quienes deben hablar por los empresarios son los empresarios. Porque cuando se tiene portavoces que no son dolientes, evidentemente no transmiten el sentir de los que deberían representar.

- ¿Está diciendo que los voceros no son empresarios actualmente, en algunos casos?

- Sí y creo que lo que está preguntando es eso, ¿por qué no se han expresado? Porque solamente los dolientes pueden hablar por los dolientes. Porque solamente los que pagan la factura entienden lo que está pasando. Y porque solamente aquellos que no tienen otras agendas e intereses pueden representar a sus grupos con absoluta honestidad y transparencia.

- ¿En qué cree que ha faltado vocería? ¿En qué temas?

- En todo. Ha faltado vocería y ha faltado real defensa. Han faltado las dos cosas.

- ¿En qué aspectos específicamente?

- Por ejemplo en la reforma tributaria, que es técnicamente incorrecta y que debe ser revertida y sin embargo no hay nadie planteando esa discusión. Los dolientes deberían estar pidiendo a gritos que se revierta la reforma tributaria porque es mala para el país, es mala para las personas, es mala para la economía. No tiene una lógica real de bienestar y de progreso.

- Pero el Gobierno aprobó la reforma para seguir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por problemas fiscales.

- Si esa hubiera sido la única razón, habría habido corresponsabilidad por parte del Estado y no ha habido. Usted no le puede pedir a la ciudadanía que se amarre el cinturón y no hacer lo propio en el sector público. O todos en la cama o todos en el piso. El problema de fondo es que aquí se afectó al pueblo, al doliente, a la clase media. Vamos a ver una contracción en el consumo. Vamos a ver un malestar social y un caldo de cultivo para nuevas manifestaciones y protestas. Y si en verdad el fondo sería el orden fiscal, aunque debo reconocer que sí ha habido un buen trabajo fiscal, si ese fuese el único fin, debería haber corresponsabilidad por parte del Estado. No hemos visto mejoras en el gasto.

- ¿Cree que parte de lo que está sucediendo en el país es corresponsabilidad de los gremios empresariales por no haber asumido un rol más crítico?

- Yo no creo que usted le puede echar la responsabilidad del quehacer político al sector privado porque son organizaciones diferentes que se mueven en lógicas paralelas. Los unos necesitan de los otros, pero no son lo mismo y no le puede responsabilizar al sector privado de las decisiones que toma el sector público. Lo que sí le puede exigir es participar más activamente en una conversación país para bien y para mal. Esa sí es una responsabilidad del sector privado.

- ¿Siente que les ha hecho falta a los gremios meterse más en esa conversación país?

- Cada líder tiene su estilo, cada organización tiene su estilo, pero yo sí creo que en el colectivo hemos pecado de ser cómplices silenciosos, no solo en este período; no quiero hacer un juicio de valor de los últimos años, creo que en general, desde hace muchos años, el sector privado ha dejado de ser relevante en la conversación país y debe serlo porque es el generador de empleo, de impuestos, viabilizador de soluciones. Yo creo que el sector privado tiene miedo de participar porque tiene miedo a las represalias y repercusiones. Creo que no ha estado representado, en muchos de los casos, por verdaderos dolientes. Y creo que los funcionarios que tienen posiciones temporales no tienen necesariamente la voluntad de exponerse. Más bien yo reclamo que muchísimos de los cargos en las organizaciones gremiales se volvieron plataformas para entrar en el mundo político y eso es un conflicto de intereses.

- ¿Qué temas serán prioritarios en su gestión?

- Como un tema urgente, voy a pedir que se revierta la reforma tributaria.

- ¿Qué otros temas urgentes?

- Darle contención al tema de la inseguridad y la violencia. Estamos viviendo los momentos más álgidos desde que yo recuerdo en el Ecuador en temas de inseguridad y violencia. Hay que poner todos los esfuerzos, no solo el de la Policía Nacional, no pueden actuar solos. ¿Dónde están las medidas apropiadas?

- Usted asumirá probablemente en medio del juicio político al presidente Guillermo Lasso. ¿Cuál será su posición?

- Hay que respetar la institucionalidad y las instituciones. No nos corresponde como sector privado decir si esto está bien o mal legalmente. No está en nuestro ámbito de acción. Cualquier tema y cualquier acción que repercute en la estabilidad de un país es mala para la economía. Desde el punto de vista económico, esto no es bueno. Desde el punto de vista legal, no sabemos.