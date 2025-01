Las casas de interés social y público costarán más este 2025

Este aumento natural no es significativo para incentivar a los constructores

El sector de la construcción no siente beneficios por el aumento del precio de las casas VIS y VIP.

Con el alza del Salario Básico Unificado a $470 para este año 2025, los costos máximos de las viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés público (VIP) que conllevan subsidios desde el Gobierno, también se incrementan.

Es así que el precio máximo de las casas VIS pasó de $81.880 a $83.660 y de las VIP de $105.340 a $107.630. Los créditos hipotecarios a los que accedan los ecuatorianos para adquirir una casa con estos precios, conllevan además la tasa de interés anual más baja del mercado (4, 9%) y es un préstamo que se entrega solo para la compra de la primera vivienda.

Es decir, a partir de este año 2025, las personas que quieran comprar su primera casa, podrán acceder, siempre que cumplan con los requisitos, a créditos hipotecarios más altos, con la tasa de interés más baja del mercado.

Se trata de un programa social en el que el Gobierno subsidia el 32 % del total del interés de la vivienda, de ahí que la tasa de interés no pase del 5 %. La tasa de interés anual referencial, de los créditos hipotecarios de los bancos privados es del 10,96 % (en promedio).

Hay seis entidades financieras que entregan estos créditos, en los que constan dos mutualistas, una cooperativa y tres bancos, uno de ellos es el Banco Pichincha quien abarca hasta el 50 % de la demanda de estos créditos subsidiados y que el año pasado benefició con ellos a más de 1.200 familias y que destina al año unos $134 millones para estos programas.

NO ES UN INCENTIVO AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Pero el alza del precio de las viviendas VIS y VIP no incentiva ni influye al sector constructor e inmobiliario, ya que el aumento es mínimo, según explica a EXPRESO Paulina Viteri, vocera de la Asociación de Promotores Inmobiliarios del Ecuador (Apive).

“No hace ningún cambio significativo. Hay topes máximos de lo que pueda costar una vivienda para ser considerada VIS o VIP y esto sube cada año con el aumento del salario básico. Pero, así como el dinero empieza a costar más en el tiempo, la vivienda no puede quedarse con un precio establecido en cinco años (…) No es que el sector esté cobrando más y pagando menos en los costos”, ejemplifica.

Viteri señala que más que un aumento de los créditos hipotecarios para este tipo de viviendas, que pueden crecer por este aumento de los precios de las casas, lo que busca actualmente el sector constructor e inmobiliario del país es que el Gobierno se preocupe porque los fondos para financiar estos programas (VIS Y VIP) no se terminen.

Para subsidiar las tasas de interés de este programa, el Gobierno toma dinero de un fideicomiso que se financia a través de aportes de organismos multilaterales.

Según el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), aseguró en diciembre pasado, en un comunicado, que estos recursos “aún son suficientes”, además de que existe la opción de activar una línea de crédito de $ 40 millones desde el CAF.

No obstante, resalta Viteri, hoy en día con lo que el fidecomiso mantiene de fondos, no alcanza para mantener estos programas de viviendas por más de seis meses. “Ya hemos manifestado la importancia del redondearlo y no hemos visto una acción concreta (desde el Gobierno) que asegure que estos programas seguirán”, concluye.

