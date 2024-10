Aqua Expo 2024: innovaciones, IA y retos del sector camaronero en Ecuador

El sector camaronero, al igual que otras industrias de Ecuador, enfrentan los desafíos de la inseguridad y de la crisis energética, pese a ello en los discursos de la inauguración de la Aqua Expo 2024 esos temas no fueron el eje, ni siquiera hubo reclamos ni pedidos a las autoridades.

El ambiente que reinó fue otro, era como si todos se habían reunidos allí para tomar un respiro de los problemas y adquirir más bríos para producir más camarones y exportar. De enero a agosto de 2024, Ecuador vendió 4.684,1 millones de dólares al mundo, por lo que es el principal producto no petroleros tradicionales que el país más exporta. Según el Banco Central de Ecuador hay una caída en la exportación de 5,6 %, pero esto tampoco se mencionó en el discurso de apertura. Mucho menos de la denuncia que Estados Unidos ha hecho por dumping a los camarones ecuatorianos.

En el discurso de inauguración de la feria, José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, destacó que Aqua Expo es un referente nacional e internacional al cumplir 30 años y que los camaroneros han decido mirar más allá de problemas coyunturales que hay (inseguridad y crisis energética), que las crisis son un termómetro para saber el nivel de fortaleza que se tiene.

Camposano reiteró que Aqua Expo 2024 no es solo un espacio para hablar de desafíos; es una plataforma para construir soluciones. Además, anunció la introducción del foro "Race to the Top", en colaboración con Sustainable Shrimp Partnership, un espacio enfocado en elevar los estándares de sostenibilidad e innovación en la industria camaronera. Enfatizó que el objetivo de Ecuador es no solo cumplir con las expectativas internacionales, sino “liderar el cambio global en el sector, con la sostenibilidad como pilar fundamental".

En el evento de inauguración estuvo el nuevo ministro de Producción, Luis Jaramillo, quien por tener pocos días en el cargo, se limitó a decir que los empresarios pueden contar con el apoyo que el ministerio les pueda dar y felicitó a Camposano, por su gestión como líder gremial de los camaroneros y por la organización de la feria.

Feria. Uno de los stand de Aqua Expo 2024, allí se ve camarones en crecimiento. MIGUEL CANALES

IA, energía sustentable y nutrición en la feria

En la feria hay 400 stands que se estima que serán visitados por unos 10.000 visitantes. Allí se encuentra tecnología de última generación, programas de inteligencia artificial, nutrición, energía alternativa, etc.

Mediante la inteligencia artificial se busca que exista más ganancia y menos pérdidas. "Hemos recuperado cinco años de experiencia en sector del camarón y la hemos transformado en una plataforma de inteligencia artificial, con enfoque económico para las rentabilidad del productor. La idea es transformarse y tener un proceso científico, así se acaba el error humano, se acaba la subjetividad, todas las decisiones son tomadas en base a data, en estadísticas. Lo que tenemos es un software de nueva generación, para manejo de granja. Más de un 90 % de las granjas de camaroneras se manejan con Excel, WhatsApp con soluciones genéricas", dijo a Diario EXPRESO Eduardo Arosemena, gerente general de Kampi.

Feria. En la Aqua Expo 2024 uno de los modelos de la herramienta para dar el alimento a los camarones, funciona con panel solar. MIGUEL CANALES

En la exposición también se ofrece energía alternativa, los paneles solares, que este momento son tan necesarios por la crisis energética que vive Ecuador. Los modelos de equipos para alimentar a los camarones no solo traen el panel solar, sino un dispositivo que impide que las aves se posen en la placa, señaló Iván Gualoto, jefe de Producción, de Robotilsa, una marca ecuatoriana.

Dentro de la feria también está la oferta para mejorar la nutrición de los camarones. "Ofrecemos una opción integral, para los primeros estadios del camarón, se fortalece desde el inicio, para producir más, con un mejor costo, beneficio", manifestó Cristel Méndez, gerente de Marketing y Desarrollo Comercial, de Nicovita.

Otro de los expositores es Cargill, que hizo el lanzamiento de su renovado portafolio Aquaxcel, bajo una filosofía de alto desempeño. Esta reingeniería responde a las necesidades cambiantes del mercado, que está enfocándose en ser más eficiente en la disminución de los costos de producción por libra producida y, en la mejora de la rentabilidad por hectárea.

La filosofía de alto desempeño se orienta según las necesidades del mercado y se fundamenta en la mejora continua de tres pilares interconectados: nutrición, ingredientes y manufactura.

En exposición no falta la oferta para tener más seguridad, también hay un stand que ofrece blindar los carros, el precio va desde 14.000 dólares a 44.000 dólares.

Además, en el evento hay más de 30 delegaciones internacionales, y por primera vez, se lleva a cabo el foro "Race to the Top", que aborda temas de gobernanza, medio ambiente, aspectos sociales y económicos para potenciar la sostenibilidad de la industria. Aqua Expo 2024 empezó el lunes 21 y será hasta este 24 de octubre de 2024 en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

