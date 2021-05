La anemia en tributos se agrava en este 2021

El 2021 aún está muy lejos de ser un año de recuperación económica. Las cifras de recaudación tributaria, uno de los principales baremos para medir la expansión del país, dan cuenta que la caja fiscal, contrario a lo que se esperaba, sigue sumando pérdidas.

Según las cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI), de enero a abril de este año, se logró cobrar $ 4.427 millones en tributos netos, un 2 % menos que el año pasado y un 12,4 % si se lo compara con el 2019, el año previo a la pandemia (5.058 millones).

“Y la recaudación año a año debe crecer. Por ejemplo, si en el 2019 recaudamos 100, en el 2020 debimos crecer 105 o más, pero el año pasado como caímos 10 % recaudamos solo 90. Eso hace que este año arranquemos con la caída que ya teníamos. Deberíamos haber crecido un punto o dos puntos para ir recuperando, pero no ha sido así, lo que tenemos son dos puntos adicionales al 2020”, dice el experto tributario Napoleón Santamaría, quien habla del mal pronóstico de la estadística.

-12,4 % fue la caída hasta abril, con respecto al 2019. Más que el 10 % menos del año pasado.

Según el especialista, esta es una muestra fehaciente de que la economía del país, después de más de un año de crisis sanitaria, sigue en un bache. Un reflejo de eso es lo que ocurre en el sector comercial, donde se grava uno de los impuestos de mayor peso. Hasta abril de este año, según el SRI, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se cobra por las ventas internas siguió reflejando una caída (4 %) luego de alcanzar $ 1.491 millones. Otros retrocesos se reflejaron también en la recaudación del Impuesto a la Renta (IR), este sumó los $ 1.771 millones, lo que representó un descenso del 3,52 %. El Impuesto a Consumos Especiales por operaciones internas descendió, en cambio, un 3,05 % ($ 208 millones).

De acuerdo con las cifras oficiales, los ingresos fiscales han vuelto a ser alimentados por la actividad importadora. Durante los primeros meses del año, el cobro del IVA por operaciones externas fue uno de los que más creció, un 19 % tras registrar los $ 557 millones. En la misma línea estuvo el ICE, tras tener un alza del 6 %.

No obstante, son rubros menores. Si se lo mira por sectores económicos, el alivio de la caja fiscal sale principalmente de tres segmentos: la minería, la agricultura y la salud, donde se ven visos de recuperación. Santamaría destaca la mejora de los dos primeros (con incrementos del 49 % y 34,6 %, respectivamente). Tanto la minería y la agricultura, dice, están siendo sostenidas por una buena dinámica de exportación que permite no solo que el Estado recaude más, sino que divisas frescas arriben al país. Una ventaja que, dice, no deja la Salud (con una subida del 19 %), un sector que en los últimos meses ha reflejado incrementos de precios en servicios y que recibe subsidio estatal: existen medicamentos exonerados del IVA.