El 56% de los ecuatorianos está preocupado por cómo solventar su vejez

De acuerdo a un estudio de la compañía multinacional Chubb Seguros, el 56 % de los ecuatorianos están preocupados por su futuro económico en la vejez, es decir, en cómo solventarán sus gastos cuando la edad les impida trabajar. Esta percepción de inseguridad ha sido reflejada tras las encuestas a más de 3.000 personas adultas de diferentes partes de Latinoamérica sobre qué situaciones les atemoriza y que quisieran proteger con la ayuda de empresas aseguradoras.

La respuesta de los ecuatorianos en este sondeo sobre seguridad y protección, que explora las percepciones que tienen las personas en 9 países de la región sobre seguridad y sus preferencias de protección, coincide con el aumento de desempleo en el país que hasta el primer trimestre de este año había aumentado en 0,3 puntos porcentuales en comparación del mismo lapso de un año antes.

También el estudio señala que un 34 % de los ecuatorianos encuestados menciona que tiene contratado un seguro de salud, un 24% que tiene un seguro de vida y un 15 % un seguro de auto. Estos son los tres seguros que más se contratan en el país. Y de acuerdo al estudio, en Ecuador, así como Perú, el seguro que más se anhela adquirir a futuro es el seguro de vida.

La encuesta además confirmó que lo que más les importa proteger a los ecuatorianos es su propia familia en un 72%, seguido de los padres en un 23%. Otra de sus prioridades es resguardar su patrimonio, por ello mencionaron que los activos más preciados son su casa en un 56% y su automóvil en un 24%.

No obstante, el 46 % de los ecuatorianos consultados aseguran no contar con ningún tipo de seguro. El estudio muestra que el costo y la falta de conocimiento sobre la oferta de seguros y los trámites que hay que hacer, son las principales razones por lo que los latinoamericanos no cuentan con un seguro.

“Estos hallazgos permiten concluir que existe una brecha importante entre la protección y la acción. Los ecuatorianos no están tomando medidas para proteger lo que más importa”, indica el informe sobre los resultados del Estudio.

Y aunque hoy en día se puede contratar seguros a través de celulares, aplicaciones y páginas web, dice Chubb Seguros en su informe, el canal preferido de contratación en la mayoría de los países, excepto Brasil, es a través de un agente o bróker de seguros.

“En Chubb tenemos un universo importante de agentes y brókeres en América Latina. Sabemos que, cuando hablamos de seguros, los consumidores buscan una asesoría, alguien que les responda dudas y los ayude a elegir la mejor opción para sus necesidades. Sobre todo, cuando hablamos de gente de un rango de edad mayor y jefes de hogar, los agentes siguen siendo la opción que más les acomoda”, menciona José Cruz, Regional VP Agency Distribution Chubb Latin America.

Sin embargo, el mismo estudio revela que apenas el 38 % de los ecuatorianos tiene la percepción de que contratar un seguro es una buena idea; un 36% cree que la idea no es ni buena ni mala y un 19 % cree que es una mala idea.

