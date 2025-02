"Dijeron que podían hacer lo que quisieran": ¿Otro caso de abuso en operativo?

El dolor y la indignación se mezclan en los testimonios de los familiares de las víctimas del operativo Apolo 5, llevado a cabo en el Guasmo Sur de Guayaquil la mañana del jueves 30 de enero. Tres jóvenes fueron baleados, uno de ellos perdió la vida, y otras dos personas fueron detenidas en circunstancias que sus allegados califican como abuso de poder.

"Dijeron que podían hacer lo que quisieran"

Miguel, un adolescente, murió tras recibir tres impactos de bala en el cuerpo. Su familia no solo llora su pérdida, sino que también exige justicia. Testigos aseguran que los uniformados irrumpieron en las viviendas con total impunidad.

“Dijeron que estaban en estado de excepción y que podían hacer lo que quisieran”, relató una testigo, aún conmocionada por lo sucedido.

Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), alertó sobre el aumento de los abusos de fuerza en la ciudad. “No queremos más asesinatos extrajudiciales, no más detenciones forzadas”, enfatizó.

Este 4 de febrero por la mañana, los familiares de Miguel presentaron una denuncia en la Fiscalía. Su madre reconstruyó los momentos previos a la tragedia: “Yo estaba en el cuarto con mi hijo cuando comenzaron los disparos. En el transcurso de lo que salía, corrí con el esposo de mi cuñada. Vi que uno de los policías pateó la puerta y nos dijo que entráramos. A él lo sacaron de la casa y lo tiraron al piso, pero los dos jóvenes ya estaban heridos”, contó.

¿Ejecución extrajudicial?

Los testimonios apuntan a un uso excesivo de la fuerza. La esposa de uno de los detenidos aseguró que los militares se llevaron a su esposo y al esposo de su cuñada sin justificación. “A mi esposo lo tenían tirado en el piso en el parque. Me empujaron y me dijeron que no me acercara. Están diciendo que tenían armas y droga, pero no es así. No sabemos qué pasó con ellos, solo sabemos que están presos, les hicieron la audiencia y los llevaron a la cárcel”, denunció.

Para Navarrete, lo ocurrido con Miguel podría constituir una ejecución extrajudicial, un delito grave de carácter irreversible. Recordó el caso de Carlos Vera, ejecutado el 2 de febrero de 2024, y señaló que en ese caso ya se identificó responsabilidad penal contra un militar involucrado.

“El caso de Miguel Ángel, según las circunstancias, parece ser una nueva ejecución extrajudicial, esta vez combinando la acción de la Policía y las Fuerzas Armadas en un operativo que terminó con la muerte del menor. El adolescente y sus familiares acompañaban a su papá en su trabajo agrícola”, puntualizó.

La madre del menor, destrozada por la pérdida de su hijo, asegura que los disparos provinieron del otro lado del estero, donde se encontraban los militares. “Fueron ellos quienes dispararon”, sentenció.

Las denuncias están en marcha, pero la incertidumbre y el clamor de justicia persisten en el Guasmo Sur.

Los 4 de Guayaquil: un caso que no se olvida

El caso de los "4 de Guayaquil" involucra la trágica desaparición y asesinato de cuatro menores: Ismael Arroyo, de 15 años, su hermano Josué de 14, Nehemías Arboleda de 15 y Steven Medina de 11, quienes fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024 por una patrulla militar en el sector popular de Las Malvinas, en Guayaquil. Después de ser arrestados, los niños fueron encontrados incinerados y con signos de tortura el 24 de diciembre, cerca de un cantón militar en Taura, tras días de búsqueda por parte de sus familias.

Los familiares de las víctimas acusaron a las fuerzas de seguridad de haber detenido a los menores injustamente debido a su condición de pobreza y raza. Luis Arroyo, padre de Ismael y Josué, expresó su dolor y confusión, afirmando que sus hijos no eran delincuentes, sino niños con sueños, y cuestionó por qué el Ejército actuó de esa manera. La indignación creció cuando se confirmó que los militares habían sido responsables de la detención, aunque inicialmente se intentó culpar a grupos criminales de su desaparición.

El caso ha generado gran conmoción en Ecuador y se ha convertido en un símbolo de la violencia e injusticia que sufren ciertos sectores del país. A pesar de los avances en la investigación, las familias aún exigen que los responsables paguen por estos crímenes atroces.

