Día decisivo para conocer si Freddy Carrión sale libre

Un día clave para el defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Al menos para conocer si se defiende en libertad o sigue preso en la cárcel 4 ubicada en el norte de Quito.

El tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por Gustavo Durango (ponente), José Suing y Fernando Cohn, conoció la semana pasada el recurso de habeas corpus presentado por Stalin Raza, defensor de Freddy Carrión.

Los miembros de la sala Contencioso y Tributario dieron 24 horas a la Secretaría de la sala de lo Penal y a la Fiscalía para que remitan el expediente del caso y las versiones de ocho personas citadas, previo a adoptar una resolución.

El funcionario fue investigado por la Fiscalía por un presunto delito de abuso sexual y fue llamado a juicio el pasado 10 de agosto.

Raza reconoce que relativamente este martes se define el futuro del defensor porque, si es que recibe el habeas corpus, saldría libre y podría retomar su despacho en la Defensoría del Pueblo, al momento a cargo de la defensora subrogante Zaida Rovira.

El abogado señala que la decisión de los jueces de pedir el expediente antes de tomar su resolución es solo una muestra de que están actuando con objetividad. “Es que es elemental, si es que uno les pide a los jueces que soliciten documentación para fundamentar su decisión lo mínimo que pueden esperar los jueces es que las instituciones les manden esa documentación para ellos tener elementos de juicio”, señaló.

Recalca que sin esos elementos el tribunal no puede decir si aceptar o negar el recurso. Añade que las pruebas solicitadas por los jueces son parte del proceso, no son un indicio de que van o no a acoger el pedido. Para el abogado por primera vez se van a analizar los elementos de la Defensa porque antes solo se acogieron los que presentó Fiscalía para mantener la prisión de Carrión.

Si es que el fallo es favorable a la defensora subrogante le tocará inmediatamente presentar la renuncia, como lo anunció hace dos meses y medio.

La madrugada del pasado 16 de mayo el defensor apareció en imágenes que circularon en redes sociales. Él había asistido a una reunión social en un departamento de un edificio ubicado en el sector de El Bosque, en el norte de Quito.

El inmueble pertenecía al exministro de Salud Mauro Falconí, quien también aparecía en las imágenes de videovigilancia en las que se veía a una mujer saliendo de un ascensor y posteriormente una aparente gresca entre Carrión, Falconí y la mujer.

La teoría de la defensa es que dos días antes del incidente se suscitó un hecho: Falconí visitó a Carrión en su oficina dos días antes de la reunión y le habría ofrecido entregar información de la vacunación VIP, señaló ayer Angélica Porras, exvocal del Consejo de la Judicatura transitorio.

Esa habría sido la razón que llevó a Carrión hasta el departamento de Falconí, en el norte de la capital. Ese era uno de los fines de semana en los que el expresidente Lenín Moreno decretó el toque de queda para contener el avance de la pandemia y había restricción de movilidad y de venta de alcohol.

“Puedo ser culpable de haber acudido a ese domicilio inclusive de haber aceptado una copa de vino que se me ofreció pero no sobre los hechos que se me acusan”, señaló la semana pasada Carrión ante los jueces del tribunal que conocen el recurso de habeas corpus

Pero el judicial no es el único problema que tiene el defensor. En la Asamblea avanza el trámite de su juicio político por posible incumplimiento de funciones. Esta semana se recibirán los testimonios de ocho policías. En total habrá 27 versiones hasta el 1 de septiembre cuando se cerrará la etapa de prueba con la versión de Carrión.

Freddy Carrión enfrenta un proceso de juicio político que se tramita en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Aunque hay un solo proceso hubo dos pedidos. Ricardo Vanegas consideró que Carrión incurrió en incumplimiento de funciones, al violar el estado de excepción y toque de queda decretados por Lenín Moreno y asistir el 15 de mayo pasado a una reunión social en la noche y participar en un incidente violento.

El segundo pedido fue de Yeseña Guamaní y coincide con los argumentos de Vanegas con relación a lo ocurrido el 15 de mayo que, según ella, también constituye incumplimiento de funciones.

Cuestionamiento. Freddy Carrión es uno de varios funcionarios, investigados, enjuiciados y sentenciados.