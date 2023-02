“Mami Peti, mira este vídeo, te gusta”, fueron las últimas palabras que Petita Parrales escuchó por parte de su nieto Deiker Ezequiel. La señora siguió con sus quehaceres domésticos hasta que minutos después, por una llamada telefónica de su hijo, el padre del infante, se percató que el niño no estaba en la sala de su inmueble.

Desesperada lo buscó en su casa, en la de sus familiares y vecinos, en el parque, por todas partes. Sin embargo, su esfuerzo por localizar al pequeño, de 4 años, fue en vano. Desde hace 5 días no hay rastros de su paradero y esto tiene sumidos en la desesperación a sus seres queridos, especialmente a sus padres y abuelos.

El pequeño, quien cursa el primero de inicial en una escuela cercana a su domicilio, desapareció a las 18:00 del lunes 6 de febrero de la casa de sus abuelos paternos, en el barrio Bellavista de la parroquia rural Progreso, en Guayaquil.

Petita recordó que como todos los domingos, su hijo llegó a su domicilio con sus dos retoños para dejarlos a su cuidado, mientras él y su esposa trabajaban.

“De lunes a sábado los niños están con su abuela materna, los domingos mi hijo me los trae, el mayor tiene 9 años y salió a jugar con sus amiguitos. Deiker se quedó conmigo, estaba sentadito en el mueble con mi celular. Estaba haciendo la merienda y lo observaba, no sé en qué momento lo perdí de vista. En eso sonó mi celular, era el padre de los niños diciéndome que los tenga listos, que ya venía por ellos”, contó llorando.

Petita y su esposo, Miguel Torres, no pueden contener el llanto cuando hablan de su nieto. El dolor por su desaparición no los deja comer ni dormir. “Mi hijo y su esposa están mal. Lo han buscado en los recintos cercanos, han ido a Posorja, Chanduy, La Libertad, Santa Elena, Playas, Salinas, por todas partes, salen muy temprano y llegan en la noche y no hay rastros de Deiker. Por favor, si alguien lo tiene devuélvalo, déjelo en una iglesia”, pidió la mujer, de 59 años.

Miguel contó que tras la desaparición de su nieto, su hijo y su nuera asentaron la denuncia en la Fiscalía y que enseguida se activó la Alerta Emilia, programa estatal creado en el 2018, que se encarga de buscar a niños desaparecidos.

“La denuncia fue puesta en la madrugada y horas después mi nuera recibió una llamada al celular, en la que le pedían 500 dólares para devolver al niño. No se volvieron a contactar más, no responden. Tememos por la vida del bebé, la parroquia está invadida por extranjeros, también hay muchos consumidores”, expresó con preocupación Miguel.

El teniente coronel Mario Escobar, jefe de la Dinased Zona 8, informó que se activó la Alerta Emilia y que la unidad de desaparecidos ha realizado un sinnúmero de investigaciones en el sector.

“La búsqueda es incesante, estamos trabajando 24/7 en este caso. Estamos levantando información para localizar al niño y lo vamos a encontrar”, sostuvo.