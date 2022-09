El cupo de subsidio a combustibles, en disputa

La dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) dieron a conocer ayer varios de los puntos que están en desacuerdo en la mesa de Focalización al Subsidio a los Combustibles y que aún se discuten en la comisión técnica.

Leonidas Iza señaló que entre los temas que no generan consenso con el Gobierno está el de definir el subsidio focalizado a los transportistas pesados y el cupo que será subsidiado a quienes sean beneficiados, porque se debe diferenciar el consumo doméstico y el productivo para la focalización. Así también, no existe acuerdo para una nueva reducción del precio actual que beneficie a los pequeños productores.

Gary Espinosa de la @fenocinecuador INSISTE en que no se están cumpliendo los acuerdos, porque no se ha extendido la condonación de deudas hasta $ 10 mil. @Expresoec pic.twitter.com/dHk3nNTJjx — JOSÉ DANIEL ACOSTA (@DanielAcostag) September 13, 2022

El líder indígena explicó que se deben “focalizar por exclusión a los más ricos”, con lo que se busca excluir de los subsidios a quienes ganen más de $ 43.630 al año, a los vehículos que anualmente tengan un avalúo de $ 40 mil, a los vehículos livianos que sobrepasen los 2.2 centímetros cúbicos, las motocicletas que pasen de los 250 cm3 y a camionetas que superen los 3.0 centímetros cúbicos.

En la evaluación del avance del diálogo, Gary Espinosa, de la Fenocin, volvió a insistir en que no se están cumpliendo los acuerdos alcanzados en la mesa de Banca Pública y Privada, porque no se están condonando las deudas de hasta $ 3.000 y no se ha emitido el decreto para condonar deudas de hasta $ 10 mil. No obstante, desde BanEcuador se dijo a este Diario que a la fecha se han condonado y notificado créditos tras el acuerdo a 25.928 personas.