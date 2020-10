Cuatro universidades están listas para los planes piloto presenciales

Los planes piloto de cuatro universidades para el retorno a prácticas o clases presenciales parciales están listos desde hace meses, pero no es suficiente la autorización del COE nacional, otorgada la semana pasada para que empiecen a ejecutarse. También han solicitado la aprobación de los COE cantonales para evitar conflictos futuros.

La Universidad de las Américas (UDLA), con 15.000 estudiantes y sede en Quito, ya tiene la aprobación del COE de Quito para reabrir el 26 de octubre. En la primera etapa, según informó a EXPRESO, se harán exclusivamente prácticas de laboratorios y talleres en una carrera de pregrado y otra de posgrado, con un aforo de 30 % y de forma voluntaria. Tras una evaluación de los resultados iniciales se realizarán prácticas en otras carreras, igualmente con aforos de hasta el 30 %.

La Universidad Internacional Sek, con tres sedes en Quito en los que estudian 2.000 estudiantes, empezará la próxima semana su plan piloto de tres fases. La primera, que puede extenderse hasta fin de año, empieza con prácticas de laboratorios en las carreras de alto contenido experimental, con un grupo de diez estudiantes.

La rectora, Nadia Rodríguez, precisa que cada semana evaluarán el resultado y decidirán si incrementan o no el número de prácticas. La segunda fase es la recuperación parcial a las aulas y, la tercera, que podría recién aplicarse en un año, es el retorno presencial guardando todas las medidas de seguridad.

“Nuestros estudiantes trabajan, van al cine, a los centros comerciales, a reuniones sociales y, por tanto, están reactivados. No hay razón para que su proceso educativo solo sea en el entorno digital”. Gilda Alcívar García, rectora de la Universidad Ecotec.

La Politécnica Salesiana, de 23.000 estudiantes con su sede principal en Cuenca y otras dos en Quito y Guayaquil, está en el grupo de las tres universidades que aún no tienen fecha de inicio de sus planes pilotos porque esperan las aprobaciones de los gobiernos locales. En el caso del campus Guayaquil, el coordinador académico Jaime Zapata Martínez precisa que la presencialidad parcial voluntaria, en caso de que exista una aprobación, es solo para las clases prácticas de ciertas carreras porque lo demás continuará igual. Una opción, que se ha puesto a consideración de los estudiantes que lo deseen, es el seminario o taller.

Al igual que esta universidad, la Ecotec también tiene sedes en Guayaquil (Juan Tanca Marengo y vía a la costa) que no podrán implementar sus pilotos sin la aprobación del COE cantonal que preside la alcaldesa Cynthia Viteri. Ella ha reiterado que no permitirá clases presenciales, al menos en este año, en los centros educativos, a pesar de que la educación no es una competencia municipal sino del gobierno central.

"Estamos muy preocupados de que los planes pilotos funcionen. Creemos que hay que ejecutar acciones para empezar a retornar a una normalidad, con mucha prudencia e ir midiendo los resultados". Nadia Rodríguez, rectora de la Universidad Internacional SEK

En la que sí será posible la vuelta progresiva a las aulas, tal vez en la última semana de este mes, es en la sede de la Ecotec en Samborondón, que tiene 4.700 estudiantes, y que solo espera la aprobación final del COE cantonal. El martes pasaron se hizo la segunda visita técnica de salud y riesgo del Municipio de Samborondón, que comprobó que todos los espacios están señalados para un retorno controlado en cuatro franjas horarias, de lunes a domingo, con un 15 % del aforo total en la mañana; 20 % en la tarde-noche y 6 % el fin de semana.

Gilda Alcívar García, rectora de la universidad con una certificación COVID Safe, mostró a EXPRESO que el distanciamiento está marcado en todos los espacios y en los transportes de estudiantes con el fin de garantizar la seguridad sanitaria. La desinfección es automática y habrá un doble filtro de verificación de temperatura en el ingreso. También está listo el plan de reacción, con pruebas, en caso de que se registren contagios.

Según la aprobación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE nacional), el monitoreo de los planes piloto de las universidades será quincenal y lo ejecutarán la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y el Consejo de Educación Superior (CES). No obstante, las universidades han establecido una autoevaluación semanal, que les permita medir al detalle la aplicación del plan piloto, dentro de las franjas horarias establecidas.