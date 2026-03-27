Corte Nacional envía terna al CPCCS para elegir vocal del Consejo de la Judicatura

El listado fue remitido por la Presidencia encargada de la Corte Nacional y será evaluado por el CPCCS

El CPCCS recibió la terna remitida por la Corte Nacional para la designación de un vocal principal y un suplente del Consejo de la Judicatura.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) recibió este jueves 27 de marzo de 2026 la terna remitida por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia para la designación de un vocal principal y un suplente del Consejo de la Judicatura, en medio del proceso de reorganización de este órgano clave del sistema judicial.

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La información consta en un comunicado difundido por el CPCCS, en el que se detalla que el envío fue realizado por el presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, como parte de las atribuciones establecidas en la normativa vigente.

¿Quiénes integran la terna?

Mercedes Johanna Caicedo Aldaz

Ramón Antonio Echaiz Lavayen

Paquita Marjoe Chiluiza Jácome

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#CPCCS Informa al país:

📍Presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia remitió terna para designación en Consejo de la Judicatura. pic.twitter.com/dj8oqCjwBG — Participa Ecuador (@CpccsEc) March 27, 2026

Hasta el momento, el CPCCS no ha informado sobre el cronograma ni las siguientes fases que se aplicarán para evaluar la terna ni los plazos para adoptar una resolución sobre la designación. Los perfiles deberán ser analizados por el CPCCS dentro del proceso de designación.

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