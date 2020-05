Coronavirus en Ecuador: El derecho a volver que no todos tienen

Viaje el 10/03 a Cali con mi mamá, no contamos con conocidos ni familiares aquí en Colombia, donde estábamos hospedadas ya no pudimos pagar más, ya no contamos con dinero necesitamos ayuda porfavor, what +593996244471 #adoptaaunvarado @Galoecuador @CancilleriaEc @DEFENSORIAEC pic.twitter.com/Hoci3UR2QE