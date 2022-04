Guadalupe Llori manifestó que no renunciará al cargo y que no se opone a que se evalúe al CAL.

La autoconvocatoria está más cerca en la Asamblea Nacional. Para hoy estaba previsto que se desarrolle el pleno donde se pretendía debatir la conformación de una comisión multipartidista para la evaluación de los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Sin embargo, Guadalupe Llori, titular de la Legislatura, resolvió suspender la convocatoria, porque “a su sentir”, tras una reunión con los jefes de las bancadas y miembros del CAL, esto aún seguían buscando alternativas para superar la crisis política. Esto conllevó a que en el salón del Pleno asambleístas del correísmo, Partido Social Cristiano y los del ala rebelde de Pachakutik, se reunieran para analizar la autoconvocatoria a una sesión plenaria. Entre ellos el vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. “Hay que buscar las alternativas democráticas. Sea la autoconvocatoria o la convocatoria de la presidenta, pero que se conforme esa comisión”, sostuvo quien asumiría la presidencia tras la posible salida de Llori.

Para la autoconvocatoria se necesitan 92 firmas de respaldo y los tres grupos políticos que lo impulsan pretenden conseguirlos hasta este lunes, un día antes del llamado a sesión que realizará la presidenta. “Es una evaluación lo que estamos pidiendo, no significa cambios de las autoridades del CAL. Serán cinco asambleístas de los diferentes bloques que conformen esta comisión”, manifestó la legisladora de UNES, Marcela Holguín.

Por decencia y si le queda un poquito de respeto por la primera función del Estado, ella debería dar un paso al costado. No podemos hablar de horas (para su salida), porque debemos seguir el proceso. Ronny Aleaga, miembro del CAL (UNES)

No obstante, la salida de Guadalupe Llori sería “la decisión y salida digna para la Asamblea Nacional” bien sea por su “paso al costado” o por decisión de la comisión, aunque eso podrá tomar tiempo. “Remover a una autoridad es de un día y una resolución. Cada día más esta situación es insostenible para la dirección de esta Asamblea Nacional”, dijo Esteban Torres, jefe de la bancada del PSC.

La comisión analizará la actuación de los siete miembros del CAL, pero la mira solo está en Llori. Aunque no descartan que la presidenta renuncie a su cargo por “respeto por la primera función del Estado” como lo mencionó el también integrante del CAL, el asambleísta de UNES, Ronny Aleaga. No obstante, eso no sucederá. Llori ratificó que no va a renunciar.

A la autoconvocatoria para sesión del pleno se sumarían asambleístas del BAN, ID e independientes, tras la suspensión del pleno del viernes.