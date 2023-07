Los comerciantes de Naranjal cierran sus locales por creciente ola de violencia

Un miedo que crece. Varios comerciantes del centro del cantón Naranjal y del paradero de los cangrejos no abrieron sus negocios de comidas típicas por temor a nuevas balaceras este 19 de julio de 2023. Doce horas antes, cinco crímenes se han registrado en esta localidad, a pesar de la intervención policial que existe desde la semana pasada.

Uno de ellos fue el de Jairo Omar Potes Sánchez, quien mientras se encontraba dentro de una vivienda de la cooperativa 10 de Mayo fue sorprendido por sicarios que violentamente ingresaron al inmueble y le dispararon por más de cinco veces.

Asimismo, Ismael Perea Cortez, de 20 años, fue asesinado con siete disparos a 30 metros de una cancha, del barrio Melecio Suárez, del noroeste de Naranjal. Francisco Yagual, Nelson Rodríguez y Fausto Aguirre también fueron acribillados en el recinto El Salvador.

En menos de 12 horas se registraron cinco asesinatos en el cantón guayasense. EDGAR ROMEO

Estos cinco crímenes mantienen con temor a sus pobladores, ya que a las víctimas no se les robaron nada, por lo que las autoridades sospechas que de cerca les seguían los pasos.

"Tememos por nuestras vidas, por eso yo y otros amigos. No hemos abierto los negocios, a la Policía las bandas no las respetan, los crímenes siguen en aumento", detalló Pablo, uno de los comerciantes de la localidad que no abrió su local por temor a nuevas balaceras.

Por su parte, ocho taxistas decidieron ya no laborar más en este cantón, luego de que dos de sus compañeros hayan sido asesinados. "La inseguridad es todos los días. He decidido vender mi taxi para irme a otra provincia. Ya en Naranjal no se puede vivir, ni trabajar en paz, como antes", recalcó Julián, quien después de 20 años deja de laborar como taxista.

El jefe de la Policía del distrito Naranjal, hasta este 19 de julio de 2023 no se pronunciaba sobre estos últimos crímenes. Mientras la ciudadanía pide a las autoridades más seguridad.