Sobre la presunta fuga de Christian Viteri: "Por pasos legales no ha salido"

Christian Viteri es uno de los condenados por el Caso Sobornos a prisión cuya sentencia está aún pendiente de ejecutoriar. Ante la posibilidad de que el exasambleísta haya salido del país para evitar el cumplimiento de la pena, fuentes oficiales han matizado a EXPRESO dos puntos: que no se trataría de una fuga, pues no estaba detenido, y que su salida no se ha registrado "por pasos legales".

Caso Sobornos: Audiencia de casación será el 3 de septiembre para 15 de los procesados Leer más

Eso sí, se precisó que si él o cualquier involucrado no se presenta a la corte el día que les corresponda, el juez deberá notificar que se cumplió con su asistencia. Es ahí cuando la Fiscalía debe pedir una audiencia para dictar otras medidas cautelares.

EXPRESO trató de contactarse por teléfono con el aludido desde la mañana de este martes, pero nunca respondió al teléfono.

Christian Viteri fue sentenciado a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el marco del caso señalado. Rafael Correa, Jorge Glas, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera y otros políticos ligados al correísmo también están procesados.