Caso Pantalla: exasesor dice que Wilman Terán contaba con un grupo armado

Fueron los peores 11 meses de su vida. Santiago Cifuentes se desempeñaba oficialmente como asesor del Consejo de la Judicatura, pero a la vez era el encargado de poner en marcha los planes que Wilman Terán tramaba en las sombras. Cifuentes, antigua persona de confianza del expresidente de la Judicatura y hoy convertido en colaborador de la justicia y procesado en el caso Pantalla, narró este 2 de diciembre de 2024 cómo eran los "excesos" de la administración de alias El Diablo.

Los seguimientos y un grupo armado eran manejados por Terán

Cifuentes dijo que conoció a Terán en febrero de 2023 y que inmediatamente fue sometido a vigilancias y seguimientos ilegales. "Me hacía llamadas con números extranjeros en donde me decía, por ejemplo, si yo estaba cenando en algún restaurante, cómo estaba vestido, dónde me encontraba, y si llevaba algún adorno o distintivo en la solapa de mi traje".

Contó que en julio de 2023, un hombre con una motocicleta negra se le acercó en un restaurante afuera de Quito y le susurró: "Si sigues asesorando a ese loco vas a morir". Cuando llegó a su domicilio dijo haber encontrado un panfleto que contenía el mismo mensaje: "Si sigues asesorando a ese loco vas a morir".

Caso Pantalla: Testigo revela que Terán usó trolles para difundir información falsa Leer más

Narró que él presentó su denuncia inmediatamente, pero supo que el mismo episodio vivió su colega Fabricio Herrera. Este último le comunicó a Terán lo ocurrido, quien les ordenó que no debían denunciar, pues era una prueba que debían pasar.

Sobre la existencia del grupo armado, Cifuentes contó que él mismo vio a 20 hombres armados con pistolas y fusiles que seguían las órdenes del presidente de la Judicatura.

Esto pasó en mayo de 2023 cuando Terán decidió llevar a su equipo de trabajo a una piladora en Santo Domingo de los Tsáchilas. Dijo que desde allí sesionaron y que el único punto del orden era destituir a unos jueces que habían liberado a líderes de unas bandas organizadas. "Por la delicadeza del tema yo le dije al presidente que pidiera seguridad con la Policía y el doctor Wilman Terán me dijo que tenía una mejor idea".

En la piladora, el testigo dijo que vio como una veintena de hombres armados seguían las órdenes de Terán, quien les dijo: "Ahora sí, chicos, muestren los juguetes".

Además, supo de la boca de Terán que él, en su juventud, había pertenecido a un grupo subversivo con nexos con Colombia.

Te invitamos a leer: Prefecta de Cotopaxi despide a funcionarios tras accidente de tránsito

Una estructura paralela dirigida por alias Diamante

Además de las persecuciones, Cifuentes afirmó que Terán contaba con una estructura paralela al Consejo de la Judicatura, y que este grupo tenía a la cabeza a la entonces jueza de Santo Domingo y su amante, Anabel Torres. Ella era denominada Diamante, Agente o Agente 1. "Era como un presidente en las sombras (...) dirigía temas, sobre todo, en el ámbito político y jurisdiccional".

Debajo de la cabeza había otros niveles denominados Ángeles Negros, Ejército Invisible, Ángeles Blancos y Legión Rural.

Ángeles Negros, según el testigo, era un grupo de personas que daban asesoramiento político. Dijo que el objetivo de Wilman Terán era llegar a ser presidente de la República y que en ese sentido vio como Terán tenía tarjetas que decían Wilman Terán, presidente constitucional de la República del Ecuador. En este nivel identificó a Ángel Carrión, un técnico de la Asamblea Nacional. Aquí también fue identificada Andrea Yépez, quien asesoraba para que Terán llegue a ser presidente de la Judicatura y decía con quién debía aliarse.

El Ejército Invisible, contó, era un grupo de hackers y trols que se encargaban de filtrar información de la Policía y la Fiscalía, también conseguían información privilegiada para Terán y amplificaban los ataques a la Fiscalía y daban apoyo a la gestión de Terán.

Ángeles Blancos, según el testigo, era un grupo de asociaciones de víctimas y de derechos humanos que lo apoyaban.

Y finalmente, la Legión Rural era un grupo de dirigentes rurales que conocían a Terán y lo apoyaban cuando él hacía convocatorias públicas.

¿Quién dirigía el Ejército Invisible?

El testigo Cifuentes contó que descubrió la cabeza del grupo del Ejército Invisible porque asistió a un almuerzo en un local de carnes en Tumbaco, en Quito, donde asistió Gema Ormaza Loor, quien habría informado que le debían 30.000 dólares por su servicio. Ella cobraba 8.000 al mes, pero le debían tres meses y además había una deuda adicional por un servicio que le pidió Terán, que consistía en hackear el sistema web del concurso de la Corte Nacional de Justicia, en especial el banco de las preguntas y respuestas de la prueba teórica.

En dicha reunión, Cifuentes dijo que estuvieron presentes Fabricio Herrera, David Guzmán, exdirector de la Judicatura, y la pareja de Germán Ormaza, identificado como Reik. Además, supo que en este grupo también estaba Cristian Tabando, un funcionario de la Judicatura a cargo del proyecto para el Sistema Notarial.

Wilman Terán le ordenó hacer la prueba de Anabel Torres

Cifuentes aseguró que Terán había ofrecido a su amante, Anabel Torres, ser jueza de la Corte Nacional de Justicia. En el concurso público impulsado por Terán, ella no rindió la prueba de conocimientos teóricos. Dijo que Terán le ordenó rendir la prueba en lugar de la jueza. En un principio se negó, pero dijo que David Guzmán le presionó y le dijo que toda la logística estaba lista y como no quiso, Guzmán le emitió una acción de personal para que se presente en el sitio donde se iba a desarrollar la prueba para que proporcione "apoyo logístico".

Cifuentes señaló que como él no estudió Derecho en Ecuador, sino en España, solo envió por Signal las fotos de la pantalla de la computadora donde rendía la prueba de Torres. Aseguró que Terán resolvió el examen de su pareja sentimental mientras esta no movía ni el cursor de la pantalla. También identificó al conjuez nacional David Jacho como uno de los beneficiarios de un puesto para ser juez de la Corte Nacional. De hecho, recordó que antes de ser detenido, Terán difundió por YouTube la sesión del pleno de la Corte donde Iván Saquicela pedía que haya un pronunciamiento de la Corte para denunciar las irregularidades en el concurso. En dicha sesión, Jacho fue quien más defendió el concurso de Terán. "A lo que Wilman Terán dijo: este es mi gallo, hay que blindarlo".

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.