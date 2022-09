Son diez días y María Belén Bernal no aparece. Tampoco hay rastro de dónde podría estar. Su paradero se desconoce desde el domingo 11 de septiembre, cuando fue a visitar a su marido, el teniente Germán Cáceres, en la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez, en Pusuquí, noroccidente de Quito.

A pesar de los 20.000 dólares que se ofrecen por información que permita dar con su paradero, de él tampoco se han encontrado pistas, aunque desde el Gobierno se ha dicho que se lo buscará “hasta debajo de las piedras”.

Y eso que a los policías y familiares de María Belén se han sumado 11 rescatistas y un can adiestrado en búsqueda y rescate que pertenecen al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano. También llegaron comandos de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria de Latacunga, pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Los sitios definidos para las labores de búsqueda de ayer lunes fueron Casitagua, Hipódromo, Pucará, entre otros. Las tareas se iniciaron a las 08:30. Al sector de Calpigasi, por San Antonio de Pichincha, llegaron cerca de las 11:00 unos 90 efectivos policiales, militares y bomberos luego de revisar el sector del Hipódromo.

Usted es madre señora Anabelle, solamente dígale a Germán que me devuelva o que me diga dónde le dejó. Yo le voy a ver. Dígale a su hijo que me diga dónde está.

Elizabeth Otavalo, mamá de María Belén Bernal