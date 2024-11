Caso Luis García: hay 8 fotógrafos sospechosos de pedir y distribuir fotos íntimas

La ministra de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador, Arianna Tanca, aseguró este viernes 22 de noviembre que el caso del joven fotógrafo denunciado en redes sociales por acosar a varias mujeres, incluidas varias 'influencers', es solo "la punta del iceberg" de una red de al menos ocho sospechosos más que pedían y distribuían fotos íntimas a través de plataformas digitales.

"Estamos viendo la punta del iceberg y no el iceberg completo, donde hay más de un fotógrafo con un modus operandi muy similar. Hemos conocido que las víctimas no son solo mujeres de entre 20 y 25 años, sino también menores de edad", dijo a EFE Tanca, quien dirigió en la mañana de este viernes una mesa con varias instituciones para abordar de manera coordinada estas denuncias.

El caso salió a la luz el pasado 18 de noviembre, cuando varias mujeres empezaron a reportar en la red social X que un joven identificado como 'Isma Visual' aprovechaba su condición de fotógrafo para obtener videos e imágenes privadas e íntimas.

Las publicaciones se hicieron tan virales que varias 'influencers' y presentadoras de televisión admitieron que el hombre también las había contactado y acosado, y decidieron contar sus experiencias.

Robaba información

De acuerdo con el relato de las víctimas, el acusado les solicitaba las claves de su iCloud (servicio de almacenamiento de Apple) con la excusa de que necesitaba actualizar sus dispositivos electrónicos, y así accedía a contenido privado. En otras ocasiones, pedía a las víctimas que le compartieran imágenes en posiciones sexuales y audios de contenido sexual para realizar supuestos trabajos.

El material íntimo robado acabó en otras redes sociales, como Telegram, donde el presunto agresor comercializaba con él, según lo expuesto en X.

Fiscalía investiga

La Fiscalía abrió una investigación de oficio contra el principal sospechoso por la presunta utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual, después de que la Universidad Casa Grande de Guayaquil, donde el joven estudiaba, interpusiera una denuncia contra su alumno por supuesto acoso sexual y violencia digital de género.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos activó los Servicios de Protección Integral y el Centro Violeta en Guayaquil para poder atender debidamente a las víctimas, que hasta este viernes sumaban ochenta, aunque Tanca cree que pueden ser muchas más.

"Sabemos a partir de las historias que nos han contado y del relato de las víctimas que podríamos estar frente a unas 1.000 o 2.000 personas afectadas por varios fotógrafos con el mismo modus operandi", señaló la ministra.

"No estamos hablando solo del caso que se viralizó en redes sociales, que es el de 'Isma Visual', sino que ese caso animó a más mujeres a contar sus historias y decir: "A mí también me pasó, no es normal", afirmó la ministra.

Sospechosos y víctimas en varias provincias

La funcionaria cree que este caso "va a dar un remezón en la sociedad ecuatoriana" por la cantidad de sospechosos y de víctimas, que están en varias provincias del país. Al menos 2.000 personas estaban dentro de los grupos de Telegram en los que se compartía el contenido robado a las mujeres, señaló la ministra.

"Yo creo que vamos a destapar una olla de grillos con este tema y por eso es muy importante la coordinación interinstitucional, para dar una respuesta inmediata y efectiva, pero también para empezar a trabajar ya en una política pública, en un plan integral para prevenir y sensibilizar sobre la violencia digital", mencionó.

La Fiscalía analiza investigar otros delitos, como pornografía, en el marco de este caso y ya ha designado una fiscal especializada para llevar a cabo las diligencias. Además, unificará las denuncias para garantizar el debido proceso y evitar la revictimización de las denunciantes.

"Es muy importante saber identificar que hay varios tipos de violencia y que no es normal que te intimiden, que violen tu intimidad o que te quieran extorsionar", advirtió Tanca.

"Y es fundamental dejar claro que no es culpa de la víctima, sino del abusador, y que la vergüenza tiene que estar en el abusador, que en su posición de poder abusó de la confianza de las víctimas, muchas de ellas menores de edad, para obtener beneficios personales", concluyó.

