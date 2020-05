Carta al presidente Lenín Moreno, de parte de instituciones particulares y fiscomisionales

Quito, 24 de abril de 2020

Licenciado

Lenín Moreno Garcés

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

En su despacho. -

De nuestras consideraciones:

En vista de la situación que vive el Sistema Nacional de Educación y dadas las decisiones que desde el Ministerio de Educación se han tomado, nos permitimos exponer lo siguiente:

1. El nuevo aplazamiento del inicio del periodo lectivo no es una situación menor, nuestros docentes están preparados y han manifestado sus preocupaciones ante esta circunstancia. Los planteles educativos a nivel nacional, en especial los de la costa, se encuentran en situaciones financieras muy apremiantes, a tal punto que afectará el empleo y llevará al colapso del sistema educativo particular y fiscomisional.

2. Consideramos inconveniente mantener a los niños, niñas y adolescentes en las circunstancias en las cuales se encuentran en la actualidad, distraídos en actividades de ocio que no los edifican o sumidos en la angustia. Creemos imperioso empezar el año lectivo mediante procesos formativos, académicos y de contención emocional, en conjunto mediante las plataformas digitales y herramientas tecnológicas que están disponibles y que ya hemos preparado.

3. El método de “estudiando desde casa” es un mecanismo de enseñanza en el cual el padre o madre de familia es quien tiene que liderar el proceso formativo del menor, usado en países con un alto nivel cultural y profesional. Por el contrario, al iniciar el periodo lectivo en la costa, los maestros desde nuestra formación y actividad diaria estamos en la capacidad para realizar el soporte y apoyo no solo académico, sino también emocional de nuestros estudiantes a través de las bondades del mundo tecnológico en el que nos desarrollamos, toda vez que no solo el computador es una herramienta valiosa para hacer educación.

4. Como educadores nuevamente abrimos las puertas al Ministerio de Educación para que con base en lo que hemos logrado, apoyemos a la educación pública en la implementación de sistemas y plataformas online que permitan la convergencia de medios, el levantamiento de contenidos apegados al currículo nacional y todos juntos hacer de la educación el arma más poderosa para que nuestro país pueda salir adelante.

5. Es difícil para nosotros encontrar argumentos válidos que expliquen las razones, consensuadas con la Sra. Ministra de Educación, por las cuales el régimen costa no pueda iniciar clases el 4 de mayo bajo la modalidad virtual, la misma que se ha desarrollado en el régimen sierra desde el mes de marzo. No queremos pensar que la suspensión del inicio de clases ordenado por el ministerio del ramo se debe a una falta de planificación que evidencie que el magisterio fiscal y las instituciones públicas, no estaban preparadas para iniciar el periodo lectivo, perjudicando de esta forma a todo el sistema educativo.

A nuestro parecer, no encontramos coherente que por un lado el Ministerio de la Producción apoye la apertura de las actividades productivas online, las mismas que

felicitamos, y por otro lado el Ministerio de Educación ponga obstáculos, los cuales rechazamos.

Por lo expuesto, Señor Presidente, solicitamos se inicie el periodo lectivo del régimen costa en modalidad virtual el 4 de mayo con los establecimientos que estén listos para hacerlo.

Atentamente

Gremios Educativos: CONFEDEC, CORPEDUCAR, FEDEPAL PICHINCHA, CORPEDUCAR GUAYAS, FEDEPAL GUAYAS, FEDEC GUAYAS.

Ex Presidentes Constitucionales de la República del Ecuador: Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Dr. Alfredo Palacio González, Dra. Rosalía Arteaga Serrano.

Ex Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador: Econ. Alberto Dahik Garzozi.

Ex Ministros de Educación: Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo Ph.D., Dr. Roberto Hansen, Dr. Galo García Feraud, Dr. Juan Cordero Iñiguez, Dr. Mario Jaramillo Paredes.

Ex Ministro de Industrias y Productividad: Dr. Eduardo Egas.

Ex Subsecretarios de Educación: Dr. Abelardo García Calderón, Ab. Juan Carlos Rodríguez Moreno, Mgs. Erika Laines Román.

Ex Gobernadores del Guayas: Dr. Antonio Andretta Arízaga, Dr. Carlos Ortega Maldonado Ph.D., Dr. Francisco Jiménez Sánchez.

Rectores IES: Dr. Mauro Toscanini Segale Ph. D., Universidad Catolica Santiago de Guayaquil; Dr. Joaquín Hernández Alvarado Ph. D., Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Dra. Gilda Alcívar García Ph.D., Universidad Tecnológica Ecotec; Dra. Cecilia Paredes Verduga, Universidad Politécnica del Litoral ESPOL.

Rectores de Instituciones Educativas, Padres de Familia y Docentes: Unidad Educativa Delta, Unidad Educativa Torremar, Unidad Educativa Monte Tabor de Nazaret, Unidad Educativa Particular Abdon Calderón, Unidad Educativa Logos Academy, Unidad Educativa Nuevo Mundo, Colegio Americano de Guayaquil, Unidad Educativa La Moderna, Unidad Educativa Particular Bilingüe Liceo Panamericano, Unidad Educativa Particular Bilingüe Ecomundo, Unidad Educativa Bilingüe Jefferson, Unidad Educativa Soler Lux Dei, Unidad Educativa Lemas, Unidad Educartiva Mariscal Sucre, Unidad Educativa International School, Unidad Educativa Glenn Doman, Centro Educativo Naciones Unidas, Unidad Educativa Academia Naval Almirante Illingworth, Unidad Educativa Cristobal Colón, Unidad Educativa Particular Bilingüe Santiago Mayor, Unidad Educativa Thomas More, Unidad Educativa Nueva Semilla, Unidad Educativa Edmundo Carmony, Unidad Educativa Nuestra Madre de la Merced, Unidad Educativa Particular Bilingüe Santo Domingo de Guzmán, Unidad Educativa Cayetano Tarruel, Unidad Educativa Ecomundo (Babahoyo), Unidad Educativa Montessori, Unidad Educativa Paul Rivet, Unidad Educativa Particular Politécnico, Unidad Educativa Antares, Unidad Educativa Cruz del Norte, Unidad Educativa José Salazar, Unidad Educativa Teresa de Calcuta, Escuela de Educación Básica Nueva Belén, Escuela de Educación Básica Medardo Ángel Silva, Centro Educatio El Salvador, Unidad Educativa Rafaello Santi, Unidad Educativa Interamericano, Unidad Educativa Jean Piaget, Unidad Educativa Delfos, Escuela Particular Huancavilca, Unidad Educativa Cosmos, Unidad Educativa Linus Pauling, Unidad Educativa Salesiana San José, Unidad Educativa Particular Juan Leon Mera, Escuela de Educación Básica Belén, Centro Educativo Reggio Emilia, Unidad Educativa Lev Vigotsky, Unidad Educativa Israel, Unidad Educativa Particular Puerto de Manta, Academía Naval Jambelí, Unidad Educativa Bilingüe Antoine de Saint Exupery, Unidad Educativa Novus, Unidad Educativa Máster Zoila, Unidad Educativa Pablo Baquerizo Nazur, Unidad Educativa Sir Francis Bacon, Escuela de Educación Básica Demetrio Aguilera Malta, Escuela de Educación Básica Universidad Católica, Unidad Educativa Emanuel, Escuela de Educación Basica Acuarela, Unidad Educativa Particular Instituto Coello, Escuela de Educación Básica Santa Cruz y Espejo, Unidad Educativa El Libertador, Escuela de Educación Básica Dr. Luis Córdero Crespo, Unidad Educativa América del Sur, Unidad Educativa Dr. Manuel Elicio Flor, Unidad Educativa Particular Juan Leon Mera, Unidad Educativa Nuevo Continente, Unidad Educativa Isla Santay, Escuela de Educación Básica Paula Ausubel, Unidad Educativa Internacional Speedwriting, Escuela de Educación Basica Paulo Freire, Unidad Educativa Sadowinski School, Escuela de Educación Básica Nuestra Señora de Lourdes, Escuela de Educación Básica Particular Instituo Indoaleman, Unidad Eductiva Makarenko, Unidad Eductiva Jean Piaget (Gquil), Escuela Mi Segundo Hogar, Unidad Educativa Buque del Pacífico, Unidad Educativa Atenas Internacional School, Unidad Educativa Gral. Eloy Alfaro,Centro de Educación Inicial Juan Pablo II, Centro de Educación Inicial Arenillas, Centro de Educación Inicial Jerome Bruner, Centro de Educación Inicial Mi Ángel, Unidad Educativa Particular Gregoriano.

