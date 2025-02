Carlos Rabascall: "el presidente candidato no ha respetado su condición"

El candidato presidencial de la Izquierda Democrática (ID), Carlos Rabascall, votó este 9 de febrero de 2024 en el recinto electoral habilitado en la Academia Cotopaxi, norte de Quito.

Al momento de sufragar expresó que estaba "contento de que este proceso llegue con tranquilidad, paz y transparencia". Según el aspirante de la lista 12, "el ganador es el pueblo", en esta jornada en la que se disputa la Presidencia con otros 15 candidatos.

Rabascall también cuestionó la situación de la participación de Daniel Noboa en las elecciones. "Creo que en este proceso ha reflejado que el presidente candidato no ha respetado la condición de candidato, no ha pedido licencia y que se ha violentado la Constitución y la Ley Electoral. Se los he hecho saber a los observadores", aseguró.

El candidato de la Izquierda Democrática (ID), Carlos Rabascall, expuso su voto y luego depositó las papeletas en una bolsa para voto preferencial. Foto: Angelo Chamba/ EXPRESO

El aspirante a ocupar el sillón de Carondelet hizo un llamado a los ciudadanos a votar, pues considera que tienen la responsabilidad de "recuperar el concepto de república". Añadió que "el reto es salir de la bronca e improvisación. Necesitamos retomar un rumbo distinto del país, los electores tienen esa responsabilidad", insistió.

El candidato votó en una mesa de atención preferencial, por la discapacidad física que tiene. Sufragó, se santiguó y mostró su voto en la papeleta, antes de depositar los documentos en la bolsa rosada que le extendió un funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tras ejercer su derecho al voto hubo aplausos de un pequeño grupo de militantes de la Izquierda Democrática, que gritaron consignas a favor del partido.

Ecuador elige nuevo presidente

En la jornada de este domingo, más de 13,7 millones de ciudadanos están habilitados para votar en Ecuador, para elegir al nuevo presidente del país, quien gobernará hasta el 2029.

Los electores deberán acudir a uno de los 4.439 recintos electorales que se instalaron en todo el país. Las urnas estarán abiertas hasta las 17:00 y el escrutinio podría extenderse hasta la noche. Según anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de cerrar las votaciones, se brindará un informe de las eventuales incidencias que se presenten.

