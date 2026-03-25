Capturan en Quito a clérigo iraní vinculado al círculo del narco Leandro Norero

Un ciudadano de nacionalidad iraní fue aprehendido la mañana de este miércoles 25 de marzo en Quito

Un ciudadano de nacionalidad iraní fue aprehendido la mañana de este miércoles 25 de marzo en Quito durante un operativo conjunto entre la Subsecretaría de Migración, la Policía Nacional y unidades de inteligencia del Estado. La información fue difundida públicamente por el ministro del Interior, John Reimberg, a través de sus redes sociales.

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Según lo señalado por el funcionario, el detenido se presenta como clérigo y estaría vinculado a socios comerciales de un testaferro del narcotraficante asesinado Leandro Norero, una figura clave dentro de las tramas de corrupción judicial y criminal que se investigan en el país.

Las autoridades también lo relacionan con Hassan Isadi, señalado por organismos internacionales como integrante de la Fuerza Quds, una de las ramas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

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Los vínculos en el intento de asesinato contra embajadora de Israel en México

De acuerdo con la versión oficial, Isadi estaría involucrado en el intento de asesinato contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, y habría utilizado a M.K. como enlace para captación de recursos, adoctrinamiento y obtención de información, con el objetivo de identificar posibles blancos en la región.

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El ministro Reimberg afirmó que el sujeto es requerido por agencias internacionales por presuntas actividades relacionadas con terrorismo. Tras su aprehensión, se inició el proceso administrativo para su deportación, mientras se recopila información para atender los requerimientos externos.

La detención ocurre en un contexto en el que Ecuador ha reconocido oficialmente la existencia de redes criminales con conexiones internacionales, especialmente tras las revelaciones del caso Norero y los vínculos entre narcotráfico, corrupción y estructuras externas. No obstante, hasta el momento, no se ha informado si el sujeto enfrentará cargos en el país ni si su aprehensión está ligada a una investigación penal local.

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