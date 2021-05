Pachakutik sufre su primera baja a dos días de que se instale la nueva Asamblea

La primera baja. El movimiento Pachakutik se queda con 26 de los 27 legisladores electos el pasado 7 de febrero a escasos dos días de que la nueva Asamblea Nacional inicie su gestión. En una carta que circula en redes sociales, el legislador Omar Cevallos, electo por el distrito 4 de Guayas, se declara independiente por roces con el coordinador de la organización en la provincia, Pedro Mendoza. El asambleísta, quien conversó brevemente con EXPRESO vía telefónica, confirmó la veracidad del documento y de su contenido.

En el mismo documento dirigido al jefe de bancada de Pachakutik, Rafael Lucero, Cevallos acusó a Mendoza de ordenar a los coordinadores del distrito 4 de Guayas hacer campaña en otras jurisdicciones menos en la propio, según reza la carta, con la intención "de que fracase mi candidatura y por ende la del movimiento". Además, lo acusa también de intentar cobrarle 150 dólares para posesionar a la directiva de la lista 18 en el cantón El Empalme. Cevallos se negó y a través de al Directiva Nacional logra posesionar a la directiva.

El mayor de los motivos (de su separación) es la corrupción inmensa que hubo por parte de la coordinación provincia del Guayas a la cabeza con Pedro Ramón Mendoza. Lo que está ahí (en la carta) no es nada. Hay muchas otras cosas más que fueron denunciadas a su debido momento. Hablo exclusivamente de la Coordinación de Guayas, no de Pachakutik Nacional. Omar Cevallos, asambleísta electo por Guayas.

Este Diario intentó localizar a Mendoza a través de dos números telefónicos atribuidos a él. En uno no respondió y el otro (facilitado a este medio por un dirigente afín) ya no le pertenece. Cevallos precisa que ha seguido el procedimiento interno y ha presentado las denuncias al interior del movimiento, pero estas no han prosperado.

A todo esto se suma, de acuerdo a lo que sostiene en su carta, lo que califica como una falta de respeto a sus opiniones en las reuniones de bancada. "No se analizan ni discuten los planteamientos con otros bloques, lo que me llevó a tomar la decisión de abstenerme e incluso no opinar, prácticamente no existo dentro del movimiento". Este Diario intentó conversar con el jefe de la bancada y asambleísta electo, Rafael Lucero, pero no respondió a las llamadas telefónicas y, hasta el cierre de esta nota, al mensaje a su WhatsApp.

Cevallos agradeció la invitación del excandidato presidencial, Yaku Pérez; y del asambleísta electo, Bruno Segovia, a participar en el proceso electoral. Así como el apoyo del coordinador del movimiento Pachakutik, Marlos Santi.