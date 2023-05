Una resolución aprobada con mayoría simple (la mitad más uno de los presentes) puede ser suficiente para marcar el 9 de mayo de 2023 la continuación del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional.

Eso, a falta de un informe motivado, ya que el propuesto por la presidencia de la Comisión de Fiscalización, que recomendaba no seguir con el proceso, no contó con el apoyo de la mayoría de sus integrantes.

El pleno tiene la potestad para archivar o continuar con el juicio político. Habrá mociones en ambos sentidos y vamos a respaldar que el pleno autorice la continuación. Salvador Quishpe,

​Pachakutik

En la Asamblea, ayer los opositores al Gobierno de Lasso hacían ‘maromas’ para dejar sentado que cualquier resolución que hoy tome el pleno estaba respaldada por la normativa vigente.

¿Por qué no partir por analizar el informe negado en Fiscalización? “El artículo 16 del reglamento que rige a las comisiones permanentes establece que cuando no se alcanzan los votos en un informe, este no tiene efectos jurídicos”. ¿Mayoría simple para aprobar la resolución de un tema tan trascendental? “Artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”. Esas fueron las respuestas del presidente Virgilio Saquicela.

El presidente de la Asamblea no ha hecho ninguna consulta al procurador y, por ende, la respuesta que envía no ha sido solicitada. Que la utilice quien la haya pedido (el presidente de la República). Mireya Pazmiño,

​proponente del juicio

Pero estos cuestionamientos, al parecer, no tendrán ningún peso a la hora de votar por la continuidad del juicio. Pachakutik confirmó ayer que lo apoyará, y se da por descontado el respaldo de Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC).

El asambleísta Salvador Quishpe de Pachakutik anunció que su bloque votará por la continuidad del juicio político. René Fraga/ EXPRESO

Tampoco importará demasiado el sentido con que se motivará la moción que se presente hoy. “Tendrá que salir una moción con todas las pruebas que se recojan en el debate de los 137 asambleístas que pidan la palabra y esa es la motivación para la censura del presidente”, dijo Mireya Pazmiño, una de las proponentes del juicio.

Hay que recordar a los colegas legisladores que lo que resuelve el procurador del Estado es de cumplimiento obligatorio para todos, más allá de que les caiga bien o no. Juan Flores,

​Bancada del Acuerdo Nacional

¿Y el criterio del procurador del Estado que dijo que se debe analizar un solo informe, recomiende o no el juicio político? “La consulta no la realiza la presidencia de la Asamblea Nacional conforme establece la normativa legal. No se trata de hacer o no hacer caso (al criterio del procurador), se trata de aplicar la ley”, señaló Saquicela.

Pedro Velasco, que fue uno de los que votaron por recomendar no seguir con el juicio, dijo ayer que si tienen los votos pueden seguir con el trámite en el pleno de la Asamblea, pero respetando el informe de la Comisión de Fiscalización.

El oficialista Juan Fernando Flores advirtió que, incluso, se podría irrespetar en el pleno de hoy el dictamen de admisibilidad que emitió la Corte Constitucional para el inicio del juicio político. “Bajo la excusa de que es político ahora se pretende con una simple resolución enjuiciar a un presidente de la República. Deben demostrar el supuesto peculado”, advirtió.