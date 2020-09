Arranque electoral con cabos sueltos

Un proceso con cabos sueltos que se pudieron atar con tiempo de sobra, pero se ha llegado al día de la convocatoria a elecciones sin poder hacerlo. Y no haberlo hecho a tiempo trae en este momento consecuencias.

El presupuesto electoral es uno de esos cabos. Sin dinero, anticipó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, no puede contratar a los miembros de Juntas Provinciales Electorales. Y sin estos cuerpos colegiados, no hay quien recepte, analice y califique las candidaturas en las diferentes provincias. Y sin candidaturas calificadas, no hay rostros para mandar a imprimir en las papeletas electorales. No obstante, el Ministerio de Finanzas desembolsó ayer 1’353.498,77 dólares para la contratación de los miembros de Juntas Electorales, de los 114,3 millones de dólares que aprobó el CNE como presupuesto. “Posteriormente, cuando el proceso de análisis de los requerimiento de recursos planteados por el CNE concluya, se concederá el valor total del proceso electoral, y se prevé establecer un cronograma conjunto para la programación de desembolsos”, reza parte del oficio firmado por Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, y enviado al pleno.

Otro cabo suelto es la reciente decisión del pleno del CNE de eliminar a los movimientos Fuerza Compromiso Social, Justicia Social, Podemos y Libertad es Pueblo, tres de ellos con precandidatos presidenciales propios. Se avecinan apelaciones cuyos fallos en última instancia podrían llegar a sobrepasar la etapa de inscripción de candidaturas. Y sin aspirantes claros no se puede mandar a imprimir las papeletas, lo que puede retrasar el empaquetamiento de los kits electorales. Todo un efecto en cadena.

Atamaint, en una entrevista televisiva, dijo ayer que necesitan más de un millón de dólares para iniciar con la organización del proceso electoral. “Necesitamos ya 20 millones de dólares para empezar con la contratación de productos y servicios: software de seguridad para reforzar el sistema informático, importación de papel, kit electoral y contratación de personal”, detalló la presidenta del ente electoral.

Nicanor Moscoso, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), considera grave que el CNE aún no cuente con recursos económicos. “La consecuencia más grande e inmediata será que se empiecen a presentar candidatos y no existan en las provincias las Juntas Electorales que puedan ir calificando esas candidaturas, para lo cual tienen plazos ya establecidos”.

En el mismo sentido, Medardo Oleas, también expresidente del TSE, considera que es la primera vez en la historia que llega el día de la convocatoria a los comicios y no están conformadas las Juntas Provinciales Electorales. “¿Cómo se puede empezar una elección sin presupuesto? Todas estas cosas ponen en riesgo una correcta organización de un proceso que es importante para las elecciones”, dijo.

¿Por qué? ¿Qué provocó que esto sucediera? El analista electoral Daniel González lo atribuye a un factor: las diferencias dentro del pleno del Consejo. “El presupuesto electoral debieron aprobarlo en febrero, pero lamentablemente mientras sigan en esta pugna de poderes, en esas acusaciones mutuas internas, y no haya un liderazgo verdadero del proceso electoral, no habrá gobernanza. Y eso afecta y seguirá afectando”, argumentó.