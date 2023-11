Andrea González descarta formar parte del gabinete ministerial de Daniel Noboa

Se distancia del gobierno entrante. La excandidata vicepresidencial Andrea González Nader descartó haber aceptado ser ministra del gabinete del presidente electo, Daniel Noboa. Su nombre se perfilaba para asumir el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

González Nader participó de las elecciones generales anticipadas de 2023 como candidata a la Vicepresidencia junto a Fernando Villavicencio (+), quien aspiraba a la Presidencia. Sin embargo, tras su asesinato, continuó la lid electoral de la mano de Christian Zurita.

No he aceptado ningún cargo político ni ministerio en el presente gobierno.

Seguiré dando mi granito de arena para hacer de éste un mejor país, trabajando desde mi metro cuadrado, al igual que los millones de ecuatorianos que buscamos un país justo, seguro y para todos. Abrazo — AndreaGonzalezNader (@AndreGonzalezNa) November 20, 2023

"No he aceptado ningún cargo político ni ministerio en el presente gobierno (en referencia a Daniel Noboa)", indicó González a través de una publicación en su cuenta de X. Además, dijo que continuará en la arena política, pero no desde un cargo en la función pública.

"Seguiré dando mi granito de arena para hacer de este un mejor país, trabajando desde mi metro cuadrado, al igual que los millones de ecuatorianos que buscamos un país justo, seguro y para todos", acotó la excandidata vicepresidencial.

En una entrevista televisiva concedida a Carlos Vera, González Nader sostuvo que, aunque para ella sería un honor laborar desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, esa no era una alternativa contemplada.

Actualmente, González Nader dirige Gente Buena, colectivo del cual ella es vicepresidenta, y funge de líder de los asambleístas que, según sostiene en comunicados, "acompañaron a Fernando Villavicencio".

