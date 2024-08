Amenaza del Banco Central: ¿Cómo se pena uso de criptomonedas como medio de pago?

"El BCE, en caso de identificar el uso de criptoactivos como medio de pago, pondrá en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para su correspondiente investigación y sanción". Esta fue la advertencia que hizo el gerente General del Banco Central (BCE), Guillermo Avellán, días atrás.

El se pronunció sobre la legalidad del uso de criptoactivos, y específicamente criptomonedas en el territorio nacional, ante la circulación de un estudio realizado por la empresa estadounidense Chainalysis, en el que señala que Ecuador habría recibido unos $ 7.000 millones en criptomonedas, abrió una serie de cuestionamientos.

Antes de pasar a los detalles de la advertencia, se debe aclarar que es legal tener un criptoactivo, que no es otra cosa que un bien digital o activo digital. Un criptoactivo puede ser una criptomoneda, como el Bitcoin.

Ahora, para entender la advertencia del Banco Central del Ecuador, se debe saber si las criptomonedas cuentan con un resguardo jurídico. El gerente del BCE señaló que “el uso de medios de pago no autorizados por la Junta de Política y Regulación Monetaria, o su simulación total o parcial, está expresamente prohibido". Toda transacción se debe realizar en dólares, según el artículo 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero, es decir, que no se pueden usar las criptomonedas para adquirir bienes o servicios en el país.

Y, el artículo 98 de ese mismo código aterriza la prohibición. "Se prohíbe de forma general: 1. La emisión, reproducción, imitación, falsificación o simulación total o parcial de moneda y dinero, así como su circulación por cualquier medio, soporte o forma de representación; (...)", se lee en el cuerpo legal. En el mismo artículo se establece la prohibición de "la circulación y recepción de moneda y dinero no autorizados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera".

En el mismo texto se advierte que "la violación de estas prohibiciones será sancionada conforme lo dispone el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y con el comiso de dicha moneda y dinero y de los productos adquiridos con esta moneda o dinero".

Qué dice el Código Orgánico Integral Penal sobre delitos contra el régimen monetario

En el COIP consta la sección séptima que agrupa a los delitos contra el régimen monetario. Básicamente son tres: artículo 304, tráfico de moneda; artículo 305, producción, tenencia y tráfico de instrumentos destinados a la falsificación de moneda; y artículo 306, falsificación de moneda y otros documentos.

De los tres artículos, el 305 recoge parte de la descripción de la conducta que advirtió el Banco Central del Ecuador: "La persona que produzca, conserve, adquiera o comercialice materias primas o instrumentos destinados a la falsificación, fabricación o alteración de moneda nacional o extranjera, cheques, títulos valores, tarjetas de crédito, débito, pago u otros documentos o dispositivos empleados como medio de pago equivalente a la moneda, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años".

En la práctica, se usan o no criptomonedas como medios de pago en el Ecuador

"Sí, y mucho, se usan las criptomonedas para comprar bienes o productos en mercados negros. También se usan para pagar rescates de ransonware (piratas digitales usan programas maliciosos para secuestrar sistemas informáticos o datos para pedir dinero a cambio de su liberación). Empresas en Ecuador han sido atacadas. Algunas deciden pagar y para eso cambian dólares a criptos", indica Bruno Sánchez, especialista en innovación y ciberseguridad.

Cuán rastreable serían los negocios en que se use una criptomoneda como medio de pago

"Se da a través de un mercado paralelo, secundario. Es difícil rastrear esos negocios porque no existe trazabilidad de transacciones, porque estas no están en plataformas que funcionan en la zona web segura. Normalmente esto se hace en otros espacios, para temas ilegales, compra de información, etc.", explica Emisanti Quintana, profesor de postgrado en universidades peruanas.

Por qué el auge de las criptomonedas en Ecuador y en la región

Los especialistas refieren que el auge de las criptomonedas en la región y en el resto del mundo se debe a la seguridad que brinda la red en la que se comercializan esos criptoactivos, la confidencialidad y anonimato para sus portadores, entre otros factores.

