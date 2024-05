Alcalde Vicko Villacís: “Esmeraldas pierde $ 200 millones anuales en tributos”

Alcalde de Esmeraldas, abogado, especializado en administración y negocios en la universidad de Quebec, en Canadá. Tiene también un diplomado en Criminalística. Fue catedrático en la capital y se capacitó en gestión ambiental. Empresario, se ha dedicado a servicios de limpieza y empacadora de camarón.

Esmeraldas enfrenta grandes desafíos: desde la recolección de basura hasta el mantenimiento del alcantarillado. Villacís señala esfuerzos en priorizar el pago de sueldos y la ejecución de obras claves. Sin embargo, la falta de tributación local por parte de importantes industrias y la deuda estatal plantean obstáculos adicionales.

P: Los esmeraldeños pasaron del clamor por el agua potable al clamor por la solución a los problemas de alcantarillado y de recolección de basura, ¿qué ha hecho usted por solucionar esos pedidos urgentes de la gente?

R: Lo de la basura lo hemos superado. Cuando llegamos, el Municipio de Esmeraldas pagaba solo en horas extraordinarias, por recolección de desechos, casi $ 100.000. Eso se sumaba a $ 30.000 en un contrato para la recolección en el sur, más $ 30.000 de alquiler de volquetas porque los recolectores no valían.

´P: Se establecieron turnos...

R: En Esmeraldas no se recogía la basura en las noches, como sí ocurre en todas las ciudades de Ecuador y el mundo, por eso la ciudad amanecía sucia. Conmigo ya hay turno nocturno desde hace un mes. Y en alcantarillado, todos los días se revienta una alcantarilla en Esmeraldas, pero eso se debe a la falta de mantenimiento y al descuido de años de la ciudad.

P: ¿Qué hizo para solucionar?

R: Hicimos un mantenimiento, pero no un mantenimiento profundo porque nos hace falta maquinaria. La tubería de agua potable también se rompe todos los días porque las conexiones no están bien hechas, hubo mala planificación.

P: ¿Cuáles han sido sus prioridades en su primer año?

R: Ponerme al día en los sueldos de los trabajadores, pagar $3 millones al IESS, bachear la ciudad, no perder los juicios. Entregamos el puente de Codesa que estuvo botado durante 7 años, pedían $ 3,6 millones y lo terminamos con un promedio de $ 400.000.

P: ¿Qué está pendiente?

R: Vamos a terminar la remodelación del edificio municipal porque es necesario. Se quedó en la reconstrucción y nunca se hizo nada. Y lógicamente a solucionar todos los arreglos que requiera la ciudad.

P: ¿Y en seguridad? Asumió la Alcaldía cuando Esmeraldas estaba entre las ciudades más peligrosas del mundo?

R: Estamos interviniendo desde lo social y gracias a eso hemos reducido en un 59% los hechos violentos en la ciudad. Vamos a los barrios a conversar, a escuchar qué quieren los muchachos. Tenemos un programa llamado Cine en Casa, estamos entrando a lugares donde nadie entra.

P: Se redujo el presupuesto de casi $ 24 millones a $ 18 millones ¿Cómo gestionará?

R: El presupuesto de Esmeraldas está mal calculado, las industrias más importantes del país están en Esmeraldas, pero tributan en Quito. La refinería contamina en Esmeraldas, pero tributa en Quito. El impulso fiscal es más fuerte allá, y eso hace que Esmeraldas tenga $18 millones por año y Machala, que tiene el 10% menos de la población, tenga $ 96 millones de presupuesto. El presupuesto alcanza prácticamente solo para pagar sueldos.

P: ¿Cuánto está dejando de recibir Esmeraldas porque la Refinería tributa en Quito?

R: No solo Refinería, Flopec, Termo Esmeraldas, ninguna tributa aquí. Esmeraldas pierde cerca de $ 200 millones anuales por esta razón. Esmeraldas ha sido maltratada, el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que tiene dos extremos, uno en la Amazonía y otro en Esmeraldas; a la Amazonía le dieron $1.400 millones en compensación para las provincias de esa zona y a Esmeraldas cero. Esmeraldas está al final de los municipios intermedios del país.

P: Usted realiza una reestructuración del personal del Municipio, ¿cuántos empleados había cuándo empezó su gestión y cuántos hay ahora?

R: Había 1.300 y actualmente estamos con 1.064. Cuando hemos tenido que hacer recortes, todos se han ido con su dinero por el tiempo que han laborado. Pero hay personas que no están en el país o ya no viven en la ciudad y siguen siendo parte del Municipio. Yo no vine a botar a nadie, yo vine a optimizar el Municipio.

P: ¿Cuánto le adeuda el Estado al Municipio de Esmeraldas?

R: El Estado nos adeuda $5’035.083,74 por las asignaciones de noviembre y diciembre de 2023; y abril y mayo de 2024. A los trabajadores les debemos la nómina de abril y mayo; y el aporte del IESS de mayo. Venimos haciendo maniobras financieras para solucionar los problemas que se nos han presentado.

P: Si solo tiene presupuesto para sueldos, ¿cómo hace para desarrollar obras?

R: Priorizando los gastos, realizando obras por administración directa, optimizando al talento humano, realizando controles a los ingresos propios por pago de impuestos, reduciendo el pago de horas extraordinarias, recuperando el parque automotor y eliminando los contratos de recolección de basura.