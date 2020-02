Las actuaciones de Yofre Poma en la Asamblea pondrían en riesgo su libertad

El asambleísta por el movimiento Ahora, Fabricio Villamar, hizo este 26 de febrero de 2020 una alerta a la Procuraduría General del Estado sobre las últimas actuaciones de Yofre Poma, que reclama retornar a la Asamblea Nacional.

Poma fue sentenciado a un año y cuatro meses de privación de la libertad por el delito de paralización de un servicio público, en calidad de cómplice, por ingresar a las instalaciones de un pozo petrolero en Sucumbíos durante las protestas de octubre de 2019.

El 18 de febrero pasado, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) aceptó su pedido de suspensión condicional de la pena, lo que significa que deberá cumplirla en libertad. El jueves anterior Poma, junto a un grupo de asambleístas de la revolución ciudadana, ingresó en medio de incidentes para recuperar el que considera su puesto en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea.

Para Villamar, la suspensión de la pena estaría supeditada al cumplimento de dos condiciones: que Poma no se acerque nuevamente a instalaciones petroleras y que no participe en ninguna protesta. “Lo que sucedió el jueves bien podría haber violado está última condición para concederle la suspensión de la pena y eso he venido a informar al procurador”, dijo este 26 de febrero Villamar.

El objetivo es que la Procuraduría informe al respecto a los abogados de Petrocuador y la Fiscalía General para que estás instituciones, a su vez, impulsen una causa ante los jueces para que definan si Poma violó la medida y vuelve a prisión o si, por lo contrario, se ratifica su condición de asambleísta con lo que recuperaría la curul.