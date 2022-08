El 43,92% de las muertes son por droga

El microtráfico y el tráfico de drogas a gran escala constituyen la principal “motivación” de las muertes violentas en Ecuador, según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

En un informe al que Diario EXPRESO tuvo acceso, se indica que el 43,92 % de los asesinatos, homicidios y femicidios en Ecuador corresponden a disputas de territorio por el movimiento del alcaloide dentro y fuera del país.

El archivo con corte hasta el 24 de julio del año en curso estipula también que en total existen 30 causas en los decesos contabilizados en Ecuador (revisar gráfico).

Cinco de las siete provincias de la región Costa acumulan 1.858 casos. Estas son Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos y Manabí. Sin embargo, Guayaquil es considerado como el territorio más violento del país, al tener 775 casos.

Para la Policía Nacional, el recrudecimiento de la violencia es la respuesta de las bandas delictivas por la incautación de droga en lo que va de 2022. Las cifras oficiales apuntan que 127.449,16 kilogramos han sido retirados del mercado.

Tengo que reconocer que el ministro Carrillo hace esfuerzos, pero estos son aislados y no están conectados con una estrategia que el Gobierno debe definir.

Ramiro Narváez, presidente de Comisión de Seguridad

Sin embargo, este no es un justificativo para el derramamiento de sangre que se da en diferentes partes del país.

Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), cuestiona la tesis de las autoridades al justificar el incremento de las muertes violentas en todo el Ecuador.

“En esta guerra contra las drogas, no puedes apilar cadáveres en diferentes partes del país, nos guste o no. Los niveles de seguridad de un país se miden por la tasa de mortalidad, esa es nuestra carta de presentación ante el mundo, y las cifras no nos favorecen en lo absoluto”, sostiene.

Es un despropósito decir que se avanza en materia de seguridad cuando tenemos tanta cantidad de muertos, y no tendrá sentido cualquier política de seguridad.

Daniel Pontón, decano de la escuela de Seguridad

Para Pontón es muy probable que Ecuador pierda la oportunidad de ser la sede de la final de la Copa Libertadores debido a la inseguridad en el territorio. Una señal de alerta, dice el experto, es que los organizadores de los conciertos de Mark Anthony y Juan Luis Guerra decidieron suspender estos eventos, programados para agosto y noviembre de este año respectivamente.

En el decreto ejecutivo que ordenó el estado de excepción el pasado 14 de agosto, para los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, se revelan cifras más actualizadas de las muertes violentas en el país. Hasta el 13 de agosto se identificaron 2.647 muertes violentas y en la Zona 8 (compuesta por las ciudades antes mencionadas) se han multiplicado los hechos de violencia, pasando de 126 casos en el año 2017, periodo en el que hubo una cifra récord según el histórico de la Policía Nacional, a 861 en lo que va de 2022. Casi siete veces más.

Incluso se señala que en relación a los atentados con artefactos explosivos que se han dado hasta la fecha, se registran 145 eventos; y de estos, 72 ocurrieron en Durán, Guayaquil y Samborondón, representando el 49,7 % del total de los atentados terroristas.

Juan José Hidalgo Huerta, experto en Ciencias Criminológicas y máster en Cultura de Paz, señala que las cifras presentadas son el reflejo del poco o nulo trabajo realizado en los últimos años, tanto en prevención como en seguridad; pero que al final de cuentas es una muestra de la corrupción existente en los sistemas que operan en el país.

Esto es un tema de la soberanía de Estado en lo internacional y nacional. La delincuencia organizada navega por las aguas de corrupción que hay en el país.



Juan José Hidalgo Huerta, penalista y máster en Cultura de Paz

“Los datos son alarmantes, hace dos o tres años estábamos en una tasa de mortalidad de 5,7 por cada cien mil habitantes y ahora estamos por 14. Y bueno, aunque las cifras no reflejan una totalidad, denotan que estamos en una escalada de violencia que no irá a la baja sino al alza”, comentó.

Pontón e Hidalgo Huerta consideran que al final del año la cifra de la tasa de mortalidad en el país superará el 20 % y por tal razón existe una resistencia en reflejar con claridad los datos de los decesos violentos.

Sin embargo, esa proyección dista de lo que dicen las cifras oficiales. Según las fichas de la Policía, en junio, en menos de cinco días, las muertes violentas bajaron drásticamente, con 61 víctimas menos. Hasta el 31 de mayo, los registros contabilizaban 1.733 casos, pero el 4 junio esa cifra habría caído a 1.672 fallecidos.

