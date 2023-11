La ruta del robo en los buses hacia el Valle de los Chillos

El cuerpo me temblaba, sentía temor de perder la vida. Es la primera vez que me roban, primera vez que siento cómo me encañonan con una pistola en la cabeza. Los delincuentes me gritaban para que baje la velocidad, mientras saqueaban a los pasajeros. Solo recuerdo que me encomendé a la Virgencita para que esta pesadilla termine.

Es el testimonio de Telmo Canguhmin, conductor de la cooperativa Los Chillos. Hace quince días fue víctima de robo cuando cubría la ruta Quitumbe-Conocoto, en el Valle de los Chillos. Solo de recordar el momento de terror que vivió se le entrequiebra la voz.

Las escenas llegan a su mente. Relata que estaba cumpliendo con su trayecto hacia Conocoto por la avenida Simón Bolívar. Había aproximadamente 25 personas. Eran las 13:00 y el bus paró en el barrio Lucha de los Pobres. Seis desconocidos abordaron la unidad y en cuestión de segundos sacaron sus armas y los amenazaron. Canguhmin menciona que cumplía con las órdenes por miedo que jalen el gatillo.

Las cámaras del ECU-911 permiten monitorear las unidades que se dirigen al Valle de los Chillos. Franklin Jácome

No quería poner en riesgo su vida y de las personas. “Se llevaron todo el dinero que se recolectó durante el día y las pertenencias de los pasajeros”, añade.

Para Telmo fue tal el impacto que al día siguiente no pudo ir a trabajar. Aunque ya pasaron varios días, su miedo no disminuye. La inseguridad que existe en la capital está saliendo de control. Al igual que él, sus compañeros también han sido víctimas de la delincuencia.

Estos hechos también afectan a las familias porque estamos en constante peligro. Los robos ahora son más violentos que ponen en riesgo la vida de todos. Telmo Canguhmin

​víctima de robo

Dice que tiene identificadas las paradas de mayor riesgo. En estos lugares los ‘dueños de lo ajeno’ están a la espera para acechar a sus víctimas. Ahora los asaltos son violentos y ponen en riesgo la vida de las personas que utilizan este medio de transporte.

Los ciudadanos aseguran que los robos se registran todos los días. Usuarios del transporte público que se dirigen desde Quito hasta el Valle de los Chillos denuncian que son víctimas de robos, asaltos y arranches de teléfonos celulares y carteras.

Luis Espinosa, presidente de la cooperativa Los Chillos, explica que ya tienen identificados a los ladrones y cuando los conductores no los dejan subir atentan contra las unidades.

Tienen contabilizados 20 parabrisas y 25 ventanas rotas.

Espinosa dice que las rutas donde se ha registrado mayor índice de robos son: Desde el barrio Monserrat hasta la Loma de Puengasí. En este tramo aprovechan para arranchar celulares o se escabullen entre la multitud para robar las pertenencias.

Nos dicen que los conductores somos cómplices de los ladrones y no es así. Compañeros han resultado heridos de gravedad por evitar el robo. Luis Espinosa

​presidente de la cooperativa Los Chillos

Las unidades que cubren la ruta Quitumbe- Sangolquí también han resultado afectadas por la delincuencia. En la zona de Guajaló, Argelia, Lucha de los Pobres, Puengasí, sur de Quito, son puntos críticos.

La calle Princesa Toa es otra de las rutas conflictivas. En este tramo los delincuentes aprovechan para delinquir. Esta zona es boscosa y los sospechosos aprovechan para esconderse entre la maleza.

Según Espinosa los robos van en aumento en su cooperativa. En 2022, desde enero a noviembre se contabilizaron ocho robos en las unidades. En este año la cifra sobrepasa los 30 casos. “Hay unidades que han sido asaltadas hasta dos veces en el día, es una situación alarmante”.

Los delincuentes se suben a las unidades y roban a la tripulación. En dos ocasiones dos azafatas fueron heridas con armas cortopunzantes por intentar evitar el robo.

En la unidad 75 de la cooperativa Los Chillos, una persona fue apuñalada en el brazo por oponerse al robo. Los asistentes no pudieron reaccionar frente al hecho que dejó congelados del miedo a las pasajeros. Sin embargo personal médico atendió a la víctima.

Cada unidad tiene un sistema de comunicación a través de radios que permiten alertar las novedades. Franklin Jácome

Entre las medidas que han tomado para frenar estos hecho, los conductores de las 76 unidades de la cooperativa Los Chillos han solicitado la ayuda a la Policía Nacional.

Crearon un chat entre los miembros de la cooperativa y la Policía de la zona para enviar alertas. Cuando identifican a los sospechosos envían un mensaje y la Policía en minutos atiende la emergencia. Esta medida ha permitido que una banda compuesta por hombres y mujeres sea capturada y desarticulada.

Hemos visto cómo los delincuentes bajan corriendo de los buses después de robar a las personas. Activamos las alarmas para prevenir a los vecinos y pasajeros. Dayana Carrasco

​propietaria local comercial Conocoto

​

Otra medida de seguridad es el monitoreo de las unidades desde un Centro de Mando. Dos personas se encargan de dar seguimiento a los buses que operan desde 04:00 hasta las 23:00.

Además adquirirán 304 cámaras de vigilancia y las colocarán en cuatro sitios estratégicos de los buses. EXPRESO consultó a la Policía por estadísticas de robos en las unidades que van a Conocoto. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

